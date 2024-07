¿No quiere a Christian Nodal? Hermano de Ángela Aguilar asegura que él no tiene "cuñado"

Ciudad de México.- Sin duda alguna el tema de conversación en el espectáculo mexicano, durante las últimas semanas, ha sido el polémico noviazgo entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, ya que aunque existían rumores, nadie se espera el anuncio de que sí estaban juntos. Aunque ya pasó más de un mes desde que se hizo oficial la noticia, sigue habiendo mucha controversia en el medio, dado a que hay gente que los apoya, pero otros los siguen criticando.

Recientemente se pudo ver que la joven intérprete mantiene una gran relación con su padre Pepe Aguilar, quien se especulaba podría estar en contra de su relación. Aunque el patriarca de la familia prefiere guardar silencio ante esta polémica situación, el que no pudo negarse a emitir declaraciones al respecto fue Emiliano Aguilar, primogénito de Pepe, quien en entrevista con diversos reporteros recalcó que Nodal no era su pariente.

¿Mi cuñado? Yo nunca lo he conocido, yo creo que para que sea un cuñado chido tiene que haber una plática, una conversación con él, yo nunca he hablado con ese vato, nunca lo he conocido, nunca he hablado con él, nunca nada de nada", explicó entre risas.