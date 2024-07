Sigue la batalla legal: Angelina Jolie solicita a Brad Pitt que retire esta demanda

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - En medio de una prolongada batalla legal, la actriz Angelina Jolie solicitó a su exesposo, Brad Pitt, que retire su demanda relacionada con la bodega francesa Chateau Miraval, según informó la revista People. Jolie, de 49 años, espera que Pitt, de 60 años, "termine con la pelea", después de que él la demandara en octubre de 2021 por vender su mitad de la bodega sin su consentimiento, por un valor de 67 millones de dólares.

Hay que señalar que la solicitud de Jolie fue transmitida a través de su abogado, Paul Murphy, quien también ha instado a Pitt a revelar cualquier comunicación que haya tenido con terceros después de un incidente ocurrido en 2016 durante un vuelo privado. Durante ese vuelo, se manifiesta que Pitt tuvo una discusión violenta con su hijo Maddox, lo que llevó a una investigación del FBI. Pitt fue absuelto de cualquier delito, pero el incidente precipitó el fin de su matrimonio con Jolie.

Por su parte, el abogado de Pitt calificó la solicitud de Jolie como "intrusiva" y una "expedición de pesca sensacionalista". La disputa legal por la venta de la bodega se intensificó en febrero de 2022 cuando Pitt demandó a Jolie por la venta de su participación al oligarca ruso Yuri Shefler. La venta se llevó a cabo el 5 de octubre de 2021, a pesar de las objeciones de Pitt.

Es necesario recordar que en junio de 2023, Pitt presentó una denuncia enmendada con respecto a la venta, alegando que Jolie violó un acuerdo verbal entre ellos. Por su parte, Jolie sostiene que Pitt no le permitió comprar su parte de la bodega porque ella se negó a firmar un acuerdo de confidencialidad que él exigía.

El defensor de Jolie acusó a Pitt de intentar "castigar y controlar" a su exesposa mediante la imposición de un acuerdo de confidencialidad ampliado. "Estas acciones son fundamentales para el litigio. No nos sorprende en absoluto que el señor Pitt tenga miedo de entregar los documentos que demuestran estos hechos", declaró Murphy. Añadió que Jolie no tiene más opción que obtener las pruebas necesarias para demostrar sus acusaciones si Pitt no retira su demanda.

Jolie y Pitt, quienes se conocieron en 2004 durante el rodaje de Mr. and Mrs. Smith, tienen seis hijos: Maddox (22), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18), y los gemelos Knox y Vivienne (16). La pareja se casó en agosto de 2014, después de una década juntos, sin embargo, Jolie solicitó el divorcio en septiembre de 2016, citando la "salud de la familia" como un fuerte motivo.

Desde su separación, Jolie y Pitt han estado involucrados en múltiples disputas legales, incluyendo la custodia de sus hijos y la manutención infantil. En 2019, un juez les otorgó el estatus de solteros legales mientras continuaban finalizando su divorcio. La batalla por la custodia ha sido especialmente contenciosa, con Jolie desafiando un fallo de custodia compartida en 2021.

Actualmente, Pitt está involucrado sentimentalmente con Inés de Ramón, la exesposa del actor Paul Wesley. La disputa por Chateau Miraval continúa siendo un punto álgido en la relación post-divorcio de Jolie y Pitt, con implicaciones significativas tanto financieras como personales para ambos.

Fuente: Tribuna