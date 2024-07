Siguen las sospechas: Jennifer Lopez y Ben Affleck pasan separados su aniversario de boda

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Corría el 16 de julio del año 2022, cuando el mundo entero estaba observando la boda de Jennifer Lopez junto a Ben Affleck, lo cual daba una muestra de que el amor verdadero triunfo sin importar que ambos famosos tuvieron que esperar más de dos décadas para poder concretar su matrimonio, aquel que dejaron pendiente en el 2004 de manera abrupta; sin embargo, la vida no es una película romántica y todo parece indicar que hay problemas en el paraíso.

Como algunos recordarán desde comienzos de este 2024 se han estado desatando una serie de rumores que indicarían que la pareja está pasando por un mal momento, sino es que ya terminaron por separarse, hecho que aún no ha sido confirmado. Lo que sí es verdad es que desde hace varias semanas, nadie ha visto a Affleck y a Lopez juntos, sino por el contrario, cada quien parece habitar un mundo completamente distinto.

Como algunos sabrán, Jennifer dejó de lado su gira This Is Me Now… misma que había estado preparando prácticamente desde que se casó con Affleck, para luego marcharse a un viaje por Europa en solitario, mientras que Affleck está enfocado en rodar su nueva película y en visitar a sus hijos. Según algunas fuentes cercanas a la pareja, Ben estaría viviendo en un departamento a 30 minutos de la residencia de sus hijos e incluso ya habría sacado sus cosas de la mansión que compró con JLo al comienzo de su matrimonio.

Es bajo este contexto que los rumores de una presunta crisis han incrementado de manera exponencial, ¿la razón? Resulta ser que Jennifer Lopez y Ben Affleck pasaron el día de su aniversario por separado, algo que sin duda alguna sorprendió más de uno, sobretodo por el hecho de que la cantante de On The Floor fue vista conduciendo bicicleta en Los Hampton. Algo que llamó la atención del público es que la famosa llevaba puesto su anillo de compromiso.

Por otro lado, Ben Affleck fue visto en Los Ángeles, durante la misma jornada del martes, 16 de julio, con un atuendo formal y sin señales de tener planes románticos con Jennifer Lopez, a diferencia del año pasado que ambos celebraron su aniversario con una cena en Giorgio Baldi, en Santa Mónica, evento al cual asistieron sus hijos de otros matrimonios; sin embargo, en este año no fue el caso, lo que aumenta las especulaciones de crisis.

Ben Affleck y JLo pasan su aniversario por separado

