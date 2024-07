Televisa: Actriz 'explota' luego de que la cuestionan si será mamá: "Que imprudencia"

Ciudad de México.- Algo que muchos artistas han dejado en claro en más de una entrevista es que, en ocasiones, los medios pueden trasgredir la fina línea entre una pregunta aceptable a invadir cuestiones íntimas relacionadas a su vida privada. En más de una vez, algún famoso ha increpado en contra de la prensa puesto suelen perder la paciencia ante las cuestiones que suelen escuchar, un ejemplo de ello es el de Eduardo Yáñez quien hace unas semanas fue tendencia por romper el celular de una reportera.

Otra muestra de ello es el que ocurrió con la estrella de Teresa, Ana Brenda Contreras, quien recientemente brindó una entrevista que más tarde fue retomada por la revista People en Español, en la que habló acerca de su vida privada y si tenía la idea de tener hijos, puesto contrajo nupcias hace unos meses y hasta el momento no ha dado señal de haber escrito alguna carta a la cigüeña, cosa que la famosa trató de responder de la manera más educada posible.

Ana Brenda Contreras habla sobre la maternidad

Créditos: Internet

Si bien, la estrella de Por amar sin ley y Corazón indomable no reaccionó de una forma agresiva, la realidad es que si dejó entrever que el tema que le estaban preguntando era “sensible” para ella, así como también resaltó que le parecía una “imprudencia” que se abordara de la manera en la que se hacia, puesto no se conoce el proceso que cada quien está viviendo ya sea para embarazarse, casarse y hasta conseguir un trabajo.

“Ojalá se pueda (tener tener un bebé) es un tema sensible creo que para muchas mujeres; para mí en lo particular puedo decir que lo es, entonces ojalá se pueda, yo qué más quisiera (…) Más bien creo que imprudencia (preguntar sobre un embarazo), cada quien, pero más bien es una imprudencia, pero eso como muchas cosas; de repente a la gente le preguntan ‘¿ya te vas a casar?, ya vas a tener novio?, O ya vas a trabajar?, igual y alguien no encuentra trabajo”, señaló.