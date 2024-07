"Ya córtenle el Internet": Gala Montes se avergüenza de lo que su mamá postea en redes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Crista Montes, madre de Gala Montes, no se ha detenido en externar su punto de vista en torno al reciente conflicto con su hija, Gala Montes. En días anteriores se ha valido de las redes sociales como canal para drenar sus polémicas opiniones, entre las que llamó "resentida" a su hija y la acusó de negarse a pagarle una especie de finiquito luego de que fungió como mánager de la actriz durante 18 años. Además, le atribuyó el repentino cambio de actitud de Gala a su psicóloga, pues momentos antes de que surgieran las diferencias, la famosa comenzó a asistir a terapia.

Sobre esto último, Gala confirmó en entrevista reciente con Hoy que fue gracias a la ayuda psicológica que se dio cuenta de los abusos financieros y explosión laboral de los que fue víctima desde la temprana edad de seis años, cuando inició su carrera artística. A partir de entonces, decidió establecer límites, situación que a la señora Crista no le sentó bien.

Cuando uno empieza a poner límites en la vida, los que se aprovechan de eso, de que no ponías límites, pues se molestan".

Confesó que no se arrepiente de haber expuesto los atropellos de su madre, ni del actual y creciente distanciamiento de su madre, pues "por algo pasan las cosas". A partir de la disputa, la también cantante mexicana aseguró que se siente más liberada, puesto que ahora nadie le dice que hacer o no hacer. Por ahora, la estrella tiene planeado vivir su vida como "se me plazca la gana". Sobre las constantes declaraciones de Crista que pretenden atacar a Gala, ella pidió que "ya le corten el Internet" para así evitar que su madre continúe despotricando sin razón.

Sube unas cosas que digo...Y se lo pido desde aquí: 'Ya, para, para'".

Gala Montes se dijo liberado tras haberse distanciado de su madre

Por otra parte, develó que su madre fue una pieza clave que fomentó la enemistad entre ella y su hermana, pues al demostrar favoritismo por ella afectó a Beba Montes. No obstante, se mostró optimista en que la terapia le brinde las herramientas necesarias para reconstruir y sanar la relación con su hermana.

La última declaración de Crista

El pasado 16 de julio solicitó donaciones a su cuenta bancaria para comprar croquetas destinadas a perritos sin hogar. Sin embargo, hace unas horas posteó un par de videos en los que "le agradece" a todos aquellos que nutren el hate contra ella, pues con sus acciones lograron que nadie se animara a brindarle apoyo económico, por lo que hoy se quedan "25 perritos sin comer".

Crista contó que nadie donó dinero para comprar alimento para perritos de la calle

Fuente: Tribuna Sonora