Casi muere: Tras lucha contra el cáncer, actriz de Televisa hace fuerte confesión a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de confesar que casi muere en medio de su lucha contra el cáncer, la reconocida exactriz de Televisa y cantante, Dulce, acaba de brindarle una entrevista en exclusiva a reportero de Venga la Alegría sobre todo el drama y polémica que rodea sobre su supuesta pelea con su famosa compañera, Rocío Banquells, por lo cual no tuvo reparos en defenderla y hacer una fuerte confesión sobre lo que en realidad pasó en estos meses.

Lo que pintaba para ser otro año de éxitos para la querida intérprete de temas como Dama de Hierro, se volvió uno de fuertes retos y también polémicas, pues la también actriz fue diagnosticada con cáncer, el cual lograron extirpar, pero que lamentablemente tuvo que ser con todo y su riñón derecho, ya que era muy grande y comprometía partes importantes del órgano. De igual forma ha enfrentado rumores de supuestamente ser humillada por su compañera de GranDiosas.

Como se sabe, el productor del mencionado show, Hugo Mejuto, aseguró que Banquells lo había agredido físicamente y que tendría muchos problemas con el resto del elenco por sus aires de "diva" y demás, por lo que el reportero Gabriel Cuevas al poder entrevistar a Dulce le cuestionó si eran verdad estas acusaciones a lo que respondió: "No, no, no, lo que para él parece maltrato de alguna manera es algo que él vio que no le gustó, y lo tomó porque es muy sensible, pero no, yo tengo una gran relación con Rocío".

Ante este hecho, afirmó para las cámaras de TV Azteca que la admira mucho como cantante y aun más como ser humano, recalcando que no una mujer que entrega el corazón fácil, pues es analítica, pero que siempre es respetuosa y se comporta a la altura de una dama: "Al principio no es una mujer fácil de entregarte el corazón, es una mujer poco receptiva en ese sentido, no es la persona que aaaah, es una mujer que piensa, analiza y te conoce".

Finalmente, la querida intérprete de temas como Tu Muñeca, fue clara al negar que en algún momento se hayan peleado o recibiera un insulto por parte de Rocío, sino por todo lo contrario, que se portó maravillosa durante su enfermedad, ya que fue de las pocas que estuvo muy al pendiente de su recuperación: "No jamás me ha insultado, nadie me ha insultado. Le agradezco mucho, en mi operación estuvo, estuvo pendiente, me hizo oración, me mandó comida, ella es maravillosa".

Fuente: Tribuna del Yaqui