Daniela Parra hunde a periodista por difamarla e insultarla; esto es todo lo que se sabe

Ciudad de México.- Hace unas horas te informamos en TRIBUNA que Daniela Parra, hija del actor Héctor Parra, pasó un día maravilloso en compañía de sus amigos y familiares, durante el pasado miércoles, 17 de julio, día en el que celebró su cumpleaños con un pastel, gelatina y una reflexión relacionada sobre lo que hizo durante sus 26 años, tiempo en el que descubrió pasiones, tropezó y disfrutó plenamente de todo.

Sin embargo, la felicidad del cumpleaños no puede ser perpetua (por mucho que duela aceptarlo) y durante la jornada de hoy, jueves 18 de julio, Daniela Parra, sorprendió a sus miles de seguidores al lanzarse en contra de una periodista identificada como Monick Huitron, quien se describe en sus redes sociales como una especialista de “Espectáculos, deportes y noticias de alto impacto”, así como también cuenta con un canal de YouTube donde suele publicar su trabajo.

Daniela Parra se lanza en contra de una periodista

Créditos: Instagram @danielaprm

¿Por qué razón Daniela Parra se lanzó en contra de la periodista?

Todo parece indicar que las cosas se desataron por una cuestión ajena a la bailarina, debido a que la mencionada periodista sostendría un pleito con una cuenta de X conocida como Cultura Pop, por un asunto de unos titulares; mientras esto ocurría, Daniela entró a la discusión para acusar a Monick Huitron por ofenderse, cuando ella misma es quien le ha faltado al respeto a Parra y al resto de su familia.

Según declaraciones de la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, la periodista habría dedicado varios de sus videos para atacarla a ella y a su familia, por lo que se comprende que la comunicadora habría hablado al respecto del caso de Héctor Parra, desestimando la inoscencia que Daniela tanto se ha empeñado en defender, al grado en el que se ha visto orillada a vender tamales y alcancías para poder pagar la defensa legal de su progenitor.

“Oila… Una mujer que ha dedicado videos enteros a difamarme, desprestigiarme e insultarme… y no solo a mí, a mí familia jajajaja les digo que es chistosa la seño”.

Si bien, la periodista no hizo ninguna declaración al respecto, esto no impidió que varias personas salieran a pedirle a Daniela que no se inmiscuya en una discusión que no le correspondía, puesto se estaría rebajando al nivel de la periodista que en algún momento la hizo sentir atacada por su contenido. Por ahora, la hija mayor de Héctor Parra ha evitado hacer comentarios al respecto y todo parece indicar que las cosas quedaron hasta ahí.

Fuentes: Tribuna