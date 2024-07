Destrozan a Natanael Cano por mandar tremendo insulto a Luis Miguel: "Ya quisieras"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, nadie puede dudar del gran talento de Natanael Cano en lo que a corridos tumbados bélicos se refiere, también es de resaltar la suerte que el sonorense tiene para meterse en diversos escándalos en poco tiempo. Hace tan solo unos meses te estábamos contando en TRIBUNA que el famoso estaba envuelto en un problema legal por conducir a máxima velocidad en calles de Hermosillo y, para empeorar las cosas, el intérprete fue acusado de intentar sobornar a la policía.

Luego de que el cantante se mantuvo un tiempo en silencio, volvió a dar de qué hablar por brindar un concierto en estado inconveniente, en el que se viralizó un video de él regañando a su equipo técnico por el mal sonido, mientras aseguraba (en frente de todo el público) que sus trabajadores habrían quedado despedidos: “Un aplauso a los ingenieros de audio que ya nos acomodaron el sonido, después de dos horas, ¡ese grito para los que perdieron su trabajo!”, declaró Cano en aquel momento.

Fans de Luis Miguel destrozan a Natanael Cano por esta razón

Ahora, de nueva cuenta, Natanael vuelve a estar en el ojo del huracán, ¿la razón? El socio de Peso Pluma habría hecho un comentario en referencia a Luis Miguel, cosa que esencialmente no estaría mal; sin embargo, en aquella ocasión enardeció al público por referirse de manera despectiva a la edad del 'Sol de México', a quien tachó de ya estar “viejito”. Los hechos quedaron grabados en los celulares de gente de la audiencia y terminó por filtrarse en TikTok, cuando la usuaria @ee_gamez publicó en su perfil.

“Ni que fuera Luis Miguel, plebes. Cálmense a la ver…, ya está muy viejito también, ¡arriba la juventud! Porque andamos en la edad a la ver…”, declaró Cano.

Como era de esperarse, dichas declaraciones no fueron del agrado del público, quienes no tardaron en reaccionar molestos en la sección de comentarios, donde dejaron diversos mensajes en los que se lanzaron en contra de Cano: “Ya quisieras tener la edad y la gran voz que tiene Luis Miguel”, “La juventud no lo es todo” y “Te queda muy grande Luis Miguel”, fueron algunas de las reacciones de las personas.

¿Quién es Natanael Cano?

Nacido como Nathanahel Rubén Cano Monge, es originario de Hermosillo, Sonora. Actualmente es uno de los cantantes y compositores que goza de mayor éxito en el gremio de los corridos tumbados bélicos. Pese a su corta edad, el intérprete logró alcanzar la fama cuando estrenó su segundo álbum de estudio titulado Corridos Tumbados, posteriormente continuó escalando con otros temas como Mi Bello Ángel, AMG, Mas altas que bajadas, Pacas de billetes, entre otros temas.

