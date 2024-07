"Era algo que ya sabía": Geraldine Bazán reacciona a la separación de Gabriel Soto e Irina Baeva

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunos momentos el programa Hoy compartió la entrevista completa con Geraldine Bazán donde la actriz habla por primera vez sobre la separación de Irina Baeva y Gabriel Soto, a quienes ella acusó de mantener un amorío mientras seguía casada con el actor mexicano. Como se sabe, el galán de Televisa apenas confirmó su rompimiento con la actriz rusa en un comunicado que difundió el pasado martes.

No obstante, en la reciente plática con reporteros de Televisa, Bazán aseguró que esta noticia para ella no es nada nuevo pues sabía que la pareja no estaba junta. Como se recordará, días atrás tanto Soto como su exesposa manifestaron que tenían una excelente relación y comunicación, e incluso hasta posaron muy felices y juntos en la Primera Comunión de su hija Alexa Miranda.

Nada, era algo que ya sabíamos… muchas gracias", expresó la artista.

Geraldine Bazán ya estaba enterada de la separación entre Irina Baeva y Gabriel Soto

Luego de que el periodista le preguntara si ella únicamente "intuyó" que el romance entre su exesposo y la protagonista de la obra Aventurera había finalizado, la intérprete de melodramas como Corona de lágrimas 2 recalcó: "No lo sospechaba, lo sabía… pero muchas gracias".

Por otra parte, la estrella del reality La Casa de los Famosos México también se pronunció sobre el instrumento legal que interpuso contra la periodista Maxine Woodside y dos de sus colaboradores para que no puedan hablar de ella ni de sus hijas en su programa radiofónico o de cualquier otra forma pública.

Lo que se quiere lograr con eso de alguna manera es crear un precedente, si me parece que es un tema complicado, ahorita todavía no me gustaría dar detalles, porque eso está en manos de mi equipo legal", expresó Geraldine.

Finalmente, Bazán manifestó que ella siempre ha mantenido una excelente relación con la prensa, sin embargo, considera que los comentarios que hicieron Maxine y sus colaboradores rayaron en lo ofensivo: "Creo que tanto ustedes como medios, como también el público saben perfecto a lo que quiero llegar, esto no es una cuestión de libertad de expresión, porque yo tengo una buena relación con los medios… una cosa es libertad de expresión y otra rayar en la violencia de género".

Fuente: Tribuna