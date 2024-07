Ferka hunde a Christian Estrada al hablar de su pelea con Jorge Losa; habría reconciliación

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Ferka, de nueva cuenta está en medio del escándalo, pues tras varias semanas de que sus exparejas se encontraran en La Isla: Desafío en Grecia y Turquía, finalmente rompió el silencio y decidió hundir a Christian Estrada, el padre de su hijo, al exponer la verdad detrás de sus argumentos en la pelea con Jorge Losa, el galán español que acusó de serle infiel, al cual revela si podría perdonar y habría reconciliación pronto.

María Fernanda Quiroz, nombre real de Ferka, es conocida por sus escándalos y su fuerte carácter, que la hace ser de las más odiadas en los proyectos en los que participa, y en esta ocasión no es la excepción, pues en su paso por la alfombra verde de Jurassic World The Exhibition, aclaró muchos puntos. Hace dos años rompió con Estrada y lo acusó de maltrato moral y tiene pleito legal por la manutención de su hijo, mientras que con Jorge acaba de romper acusándolo de serle desleal con Serrath.

Dada su historia con ambos exintegrantes de Guerreros 2020, Ferka fue cuestionada sobre la pelea que se desató entre los dos en TV Azteca, en el que el argumento principal de Christian es que Jorge era un poco hombre por haberse involucrado con ella, la actriz declaró que al verlo se impactó y es un tema muy fuerte, sin embargo, apoyó al español: "Les debo ser honesta que fue fuertísimo, porque son hombres importantes en mi vida, al final de cuentas es el padre de mi hijo y mi amor, pero contestó muy bien, no sé qué está pasando allá en Turquía, y creo que le contestó bastante educadamente, Jorge a Christian".

Al defender a su expareja sentimental y de Las Estrellas Bailan en Hoy, le preguntaron si pensaría en la posibilidad de reconciliarse y comenzar una relación nuevamente con el actor de La Rosa de Guadalupe, esta declaró que no podía decir nada, pues aún no sabe que piensa Jorge en realidad y eso solo se sabrá cuando salga del reality, que ella espera sea en mucho tiempo, ya que desea que sea el ganador: "No sé qué pueda pasar, la verdad. No sabemos ni cómo vaya a regresar él. Claro que lo extraño, sí por supuesto, me dolió por supuesto. Estoy en mi sanación, estoy en mi proceso, no sé qué le vaya a pasar a él también, la verdad".

Con respecto a que Estrada ha llorado diciendo que se quita el pan de la boca para dárselo a su hijo en común, Leonel Estrada Quiroz, la integrante de MasterChef Celebrity declaró que eso no era verdad, que al menos por su parte no ha recibido absolutamente nada para el menor: "Yo creo que tiene otro hijo, yo siento, sí porque dice que se quita el pan de la boca, esa no es mi historia con mi hijo, entonces, seguramente habla de otros hijos, no sé en qué realidad vive".

Fuente: Tribuna del Yaqui