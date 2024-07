Gala Montes lanza contundente advertencia a habitantes de 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Gala Montes, después de que fue confirmada como una de las integrantes de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, brindó unas palabras al lado de los conductores de dicho reality show, en el cual sorprendió a todos ya que lanzó una contundente advertencia a todas aquellas celebridades que han revelado que son habitantes y a los que aún no han sido confirmados.

Montes tiene semanas que es el centro del ojo público, primeramente por las especulaciones de que sería una habitante de dicho reality de Televisa, y finalmente por el tema de su madre, Crista Montes, que la acusa de terribles cosas, como abandonarla sin dinero y hasta golpearla. Por su parte, ha salido llorando devastada señalando que desea morir y que su progenitora es culpable de que actualmente sufra de depresión y de ansiedad.

Ahora, en medio de todo el tsunami de dimes y diretes que ha sacudido a todo el mundo del espectáculo, los productores de La Casa de los Famosos México confirmaron que la reconocida actriz de melodramas como Vivir de Amor era una de las habitantes, originando una serie de reacciones en las que se preguntan qué es lo que aportara y por supuesto se espera que cuente más a fondo lo que ha sido su vida al lado de su madre como manager.

Ante este hecho, se presentó en una rueda de prensa junto a Cecilia Galliano, Diego de Erice y muchos más, en la cual primeramente se dijo feliz y que va a disfrutar de esto porque es como una terapia de todo el caos externo que se encuentra viviendo actualmente: "No tengo que pagar la renta, no tengo que pagar la luz, no tengo que ver a mi mamá, no tengo que ver a mis perros, entonces yo estoy feliz, esto para mí son unas vacaciones, es una terapia".

Finalmente, quiso advertirle a Agustín Fernández, Luis 'El Potro' Caballero y al resto de los integrantes del reality show transmitido por la empresa San Ángel, dejando muy en claro que ella no caerá en engaños tan fácil y está curada de espantos ya que se crío con el mismo diablo, por lo que deben de cuidarse de ella en realidad: "Aguas con los que estén adentro, yo ya tengo una mamá narcisista, me eduqué con Satanás, así que cuidado conmigo eh".

Fuente: Tribuna del Yaqui