Gussy Lau escribiría canción de amor a Ángela Aguilar tras confesar relación con Nodal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido compositor y cantante, Gussy Lau, recientemente volvió a llamar la atención del ojo público, debido a que a través de sus redes sociales este compartió un video que demostraría que le habría escrito una canción de amor a su ex, la joven cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, después de que esta confesara su relación con el también intérprete de origen sonorense, Christian Nodal.

La menor de las hijas de Pepe Aguilar a mediados del 2022 se colocó en el centro del escándalo al lado de Lau, pues se filtró una imagen de ella al lado del compositor contratado por su padre, que es además 15 años mayor que ella, una en la que aparece abrazada a su cuello, otra caminando de la mano de noche y una tercera en la que él saca la lengua y la posa sobre los labios de Ángela, quien a su vez sacaría la suya igual.

Desafortunadamente, la polémica no le cayó nada bien a la relación de la intérprete de En Realidad y al compositor, que por años había formado parte del equipo de la dinastía Aguilar, dado a que poco después se confirmó que habían tomado la decisión de separarse. Se cree que Pepe habría estado detrás de esta importante accidente de la joven, ya que el intérprete de Por Mujeres Cómo Tú habría enfurecido tanto que la amenazaría a ella y a él lo correría de su equipo, impidiendo una relación.

Aunque ya han pasado dos años de este momento tan polémico, todo parece indicar que Gussy aún tiene mucho que decir sobre su breve romance con la hermana de Leonardo Aguilar, pues recientemente a través de su cuenta de Instagram, el compositor compartió un video en el que aparece tocando el piano e interpretando un pequeño fragmento de una canción de amor, que algunos señalan harían alusión a la joven Aguilar.

El motivo de esto es que Gussy en su letra describe que aunque ha pasado bastante tiempo no logra olvidar a ese amor, con el que un tiempo fue muy feliz, y aun cuando no mencionada el nombre de la intérprete de Dime Cómo Quieres, ni hace alguna alusión directa a que se refiere a ella, el breve fragmento que quiso mostrar al público fue suficiente para que se saque esta deducción, pero, hasta que él no hablé, no hay nada seguro.

Fuente: Tribuna del Yaqui