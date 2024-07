¿Irina Baeva olvidó a Gabriel Soto? Víctor González habla de su romance con la actriz

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de tantos rumores y escándalos, el empresario millonario, Víctor González Herrera, ha decidido romper el silencio y aclarar todo sobre su supuesto romance con la reconocida actriz rusa, Irina Baeva, lanzando un comunicado para hablar al respecto y confesar si es verdad que han sido amantes desde hace meses y que sería el causante de que ella ya haya olvidado al galán de melodramas, Gabriel Soto. Su relación siempre fue un escándalo, pues se dice que nació de una infidelidad a Geraldine Bazán y millones vaticinaron su separación.

Los actores que se enamoraron hace siete años con el melodrama Vino El Amor, dejaron a millones de sus fans y haters completamente en shock al anunciar oficialmente su separación mediante un comunicado. Rumores aseguran que tendrían un año separados por cuestiones de la infidelidad de ambos, pero que por cuestiones de un supuesto contrato habrían mantenido el secreto, aún cuando todos hablaban de esta supuesta separación.

Aunque al inicio se dijo que el supuesto desliz de Baeva, por el que dejaría al galán de melodramas tras tantos años juntos, había sido con su expareja, Emmanuel Palomares, ahora, según informes de Javier Ceriani y Elisa Beristain, en realidad sería por González Herrera, quién es el heredero del fundador de las Farmacias Similares, causando un gran revuelo en redes sociales en la que acusaron de interesada a la actriz de origen ruso.

Esta situación causó tanto escándalo que el propio empresario decidió salir a romper el silencio sobre la situación, en la que dejó muy en claro que no tuvo ni tiene una relación con la protagonista de Aventurera, afirmando que ya tiene un noviazgo de más de cinco año con una mujer a la que ama: "Felizmente tengo novia desde hace más de cinco años y estoy enfocado en mis proyectos empresariales y en seguir ayudando a más personas y al planeta".

Finalmente, dejó muy en claro que no piensa seguir más en medio de tantos dimes y diretes al respecto, por lo que en su comunicado dejó en claro que no va a volver a hablar al respecto y desea que lo respeten: "Esta es la única declaración que haré sobre este tema. Agradezco su respeto". Cabe mencionar que hasta el momento, la actriz de Papá Soltero no ha brindado ninguna declaración al respecto, pero se espera que pronto hablé.

