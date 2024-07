Lady Gaga emociona a fans al confirmar lanzamiento de nueva música

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Lady Gaga, la aclamada actriz de A Star is Born y estrella del pop, confirmó recientemente que está trabajando en nueva música. La artista de 38 años, quien recientemente dedicó uno de sus últimos shows en Las Vegas a su novio, utilizó su cuenta de Instagram para compartir fotos de sí misma posando en el estudio de grabación el jueves pasado.

La cantante emocionó a sus fanáticos al anunciar que está ansiosa por lanzar su nueva música. "Solo yo en el estudio, feliz como siempre haciendo que la música se sienta tan agradecida, el corazón está en paz. Es como la meditación. No puedo esperar a que escuches en qué estoy trabajando", escribió Gaga en su publicación.

Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre de nacimiento de Lady Gaga, mostró su buen humor haciendo el gesto de la "roca" con la mano. En las fotos, se veía cómoda con un suéter negro, gafas de sol oscuras y unos labios atrevidos. Hay que decir que la publicación fue un éxito rotundo entre sus 56.3 millones de seguidores, acumulando más de 417 mil me gusta y 14 mil comentarios.

Los fans no tardaron en expresar su apoyo y emoción. Uno de ellos comentó: "¡No puedo esperar a escuchar lo que has estado creando, mamá! Todo lo que haces me hace sentir vivo". Incluso la cantante Kesha se sumó a la emoción diciendo: "¡Aliméntanos, madre!".

Este anuncio llega pocas semanas después de que Gaga revelara que su séptimo álbum de estudio está en proceso. Además, la noticia se dio a conocer durante la película del concierto Chromatica Ball en HBO, donde una tarjeta de título decía: "LG7. Gaga vuelve".

En una entrevista en mayo con ET, Lady Gaga compartió que había estado trabajando constantemente en un nuevo proyecto. "He estado trabajando en mi nueva música todo el tiempo y realmente la vivo y la respiro. No puedo esperar para dárselo a los fans", comentó la estrella.

Respecto a una posible continuación de su icónica canción Telephone junto a Beyoncé, Gaga señaló que aún no hay nada concreto. "Cada vez que Beyoncé llama, me gustaría levantar el teléfono", mencionó. Además, adelantó que su nuevo álbum será un "proyecto completamente diferente" a todo lo que ha lanzado anteriormente. "Odian cuando digo 'pronto', pero pronto", insinuó sobre el lanzamiento del disco.

El último álbum en solitario de Lady Gaga, Chromatica, se lanzó en 2020, y sus seguidores esperan con ansias qué nuevo sonido traerá su próximo proyecto musical.

Fuente: Tribuna