Médico revela cómo fueron los últimos momentos de Shannen Doherty, actriz de 'Hechiceras'

Los Ángeles, Estados Unidos.- Shannen Doherty fue una de las pocas actrices que marcó a toda una generación, ¿la razón? Apareció en dos grandes series de los años 90 y comienzos de los 2000: Beverly Hills 90210 y Hechiceras, siendo que en esta última interpretó el papel de ‘Prue Halliwell’ y si bien, la famosa tuvo una gran éxito con este último rol, la realidad es que, luego de tres temporadas fue despedida de la serie.

Aún así, a la fecha sigue siendo recordada por su participación en ambos programas de televisión estadounidense, motivo por el que, cuando trascendió la noticia de su muerte durante el pasado 14 de julio, los amantes de la farándula se estremecieron. Como muchos sabrán, la celebridad padecía de cáncer de mama, enfermedad que le fue detectada desde el año 2015 y contra la que estuvo luchando por casi 10 años.

Para el 2017, Shannen confirmó para la prensa que su cáncer ya estaba en remisión, por lo que se encontraba más tranquila al respecto. Lamentablemente, años después las cosas dieron un giro inesperado y volvió a presentar mutación en las células de la zona mamaria. Pese a todo, la famosa decidió que no se rendiría y continuaría luchando por su vida, al grado en el que se sometió a diversos tratamientos.

Médico de Shannen Doherty revela cómo fueron sus últimos momentos

A lo largo de ese tiempo, la actriz se hizo muy cercana a su médico, Lawrence D. Piro, quien la acompañó en todo su proceso. Recientemente, fue el mencionado especialista quien rompió el silencio y contó cómo fueron los últimos momentos de la artista, resaltando que se fue mientras estaba dormida y rodeada de amigos y familiares, incluso su perro acompañó en sus momentos finales, algo que resulta poco común en este tipo de procesos.

Así fueron los últimos momentos de Shannen Doherty

Si bien, el médico dejó en claro que Doherty parecía estar muy cómoda en medio de su transición de la vida al a muerte, también dejó en claro que no fue una labor fácil para la actriz, puesto ella no estaba lista para fallecer, sino por el contrario quería vivir el mayor tiempo posible: “Ella estaba cómoda, durmiendo y haciendo la transición. Estaba rodeada de un grupo selecto de amigos que le brindaban mucho cuidado y apoyo. Lo más difícil de esto fue que ella no estaba lista para irse porque amaba la vida”, declaró.

Fuentes: Tribuna