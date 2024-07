"No me asustan": Madre de Gala Montes explota y vuelve a hundir a la actriz de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La señora Crista Montes, que es mejor conocida como la madre de Gala Montes, de nueva cuenta a empleado sus redes sociales para dejar en claro que "no me asustan" nada de las amenazas sobre demandas o de fans de la reconocida actriz de Televisa, a la cual desgraciadamente volvió a hundir con estas declaraciones, ya que con ellas se mantiene firme a que Montes la dejaría sin dinero y la despediría injustamente.

Las declaraciones entre Gala y su madre, Crista, quien fungió por muchos años como mánager de la actriz, siguen provocando gran impacto en redes sociales, por lo que la progenitora de la artista que forma parte de la telenovela Vivir de Amor, subió un video en el que se defendió de los constantes ataques que ha recibido por parte de los internautas. Después de que Crista brindó una entrevista para una revista de circulación nacional en la que destapó que su famosa hija la despidió como su representante y la dejó sin dinero, la actriz subió un video lamentando la situación y explicando la explotación laboral de la que presuntamente fue víctima desde muy temprana edad.

Con este contexto, los mensajes a favor de la exparticipante de La Isla: Desafío en Turquía, no se hicieron esperar, por lo que la mujer que le dio la vida a la joven intérprete, empleó sus redes sociales para denunciar que ha sido víctima de ataques por esta situación familiar que se volvió de dominio público: "Ya estoy hasta el gorro, y es la última declaración que doy, y me van a criticar 'que sí esto, que sí el otro', eso se llama bullying, ¿ok?".

Pero bueno, entonces a mí no me pueden echar en cara nada, y así como hablan mal de mí, también búsquenle en mi historial, investíguenme, pero también investíguenme en lo malo, a ver si tengo un vicio, a ver si metí hombres a la casa, a ver si me encuentran algo malo", agregó Crista.

Ante los señalamientos en su contra con respecto a que se quedó con parte del ingreso que la exactriz de El Señor de los Cielos obtuvo por su labor actoral desde la infancia, ya que comenzó su carrera desde los seis años de edad, la mujer replicó: "Y la casa la vendí porque la nena quería una camioneta, si yo le hubiera robado a Gala, esos departamentos estarían a mi nombre, cosa que no es así, que si algo tengo, es que no quiero problemas con el SAT. Sépanselo, no me asustan".

Con relación a las declaraciones de su hija sobre que la violentó en distintas ocasiones, doña Crista respondió: "que me digan a ver cuántas veces le pegué, porque yo no veo, es muy fácil decir ‘viví con golpes'". Finalmente, la exrepresentante artística no evitó lanzar un fuerte mensaje contra sus detractores, sobre todo porque no pudo conseguir la ayuda económica que había solicitado anteriormente: "Todos los que me han hecho hate, espero ya estén contentos, lograron que nadie depositara para los perritos, espero estén contentos, ya jod... a los perritos", externó molesta.

Fuente: Tribuna del Yaqui