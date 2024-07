Novia de Emilio Osorio rompe el silencio y habla sobre el pleito de Niurka y Juan Osorio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A comienzos de los años 2000, Juan Osorio y Niruka Marcos formaban una de las parejas más estables del medio de la farándula, al grado en el que la cubana llegó a aparecer en algunas de las telenovelas del productor de Televisa, como es el caso de Salomé y Velo de Novia; sin embargo, las cosas dieron un giro radical de eventos cuando ambos decidieron separarse, puesto comenzó una tormentosa y larga batalla mediática para demostrar cuál de los dos era quien tenía la razón.

A más de 20 años de estos eventos, todo parece indicar que las cosas entre la ahora expareja no ha mejorado, sino por el contrario, aún continúan discutiendo, siendo que el motivo de su disputa más reciente fue la elección de Osorio para el papel de ‘Elena Terejo’, de Aventurera. Como algunos recordarán, la vedette de Cuba no estaba de acuerdo con que Irina Baeva fuese elegida para el personaje, hecho que no dudó en hacer saber al asegurar que la actriz rusa no baila, requisito esencial para participar en la obra.

Esta situación desató una nueva disputa entre Juan y Niurka en la que se han dicho de todo; es bajo este contexto que los medios de comunicación dieron con la nuera de la cubana, Leslie Gallardo, a quien cuestionaron sobre el pleito de sus suegros, pero la novia de Emilio Osorio no dudó en evadir la pregunta y mostrarse lo más neutral posible, aclarando que no apoya a ninguno de los dos bandos, puesto no conoce cómo ha sido el pasado entre ambos famosos.

Leslie Gallardo habla sobre el pleito de Niurka y Juan Osorio

“Yo no estoy ni de acuerdo, ni en desacuerdo, porque no conozco su pasado, presente o futuro. Actualmente soy novia de su hijo y soy feliz de estar cerca de una familia que me ha acogido y me abrió los brazos desde el primer momento que estoy en su vida.”

Por otro lado, Leslie resaltó que siente “mucha admiración” hacia Niurka a quien ve como “una buena madre”, “una mujer resiliente” y “una mujer auténtica”. Y es que, desde el comienzo de la relación entre Emilio y Gallardo, la actriz de Cuba se ha mostrado como un gran apoyo para la pareja, al grado en el que le ha obsequiado vestidos a su nuera y solo ha tenido cosas positivas para decirle e incluso se han llegado a tomar fotografías juntas en las que se les ve muy unidas.

Por otro lado, cuestionaron a Leslie Gallardo sobre qué opina con respecto a que los medios la comparen constantemente con su suegra, a lo que ella respondió que podía comprender que lo hicieran debido a que ambas son mujeres que no suelen quedarse “calladas” con lo que piensan: “Estamos acostumbrados a que si te dicen algo bajas la cabeza y aceptas el comentario”, pero eso no (debe ser así”, declaró la joven.

