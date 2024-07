¿Nueva robamaridos? Acusan a Cecilia Galliano de ser amante de Gabriel Soto; dice la verdad en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Sin duda alguna la separación de Irina Baeva y Gabriel Soto dará mucho de qué hablar en las próximas semanas ya que los actores han sido sumamente herméticos y no han brindado los pormenores de esta decisión. No obstante, cada vez hay rumores más fuertes de que Cecilia Galliano podría ser la tercera en discordia entre el galán de Televisa y la originaria de Moscú, Rusia.

Sí, a través de redes sociales y hasta algunos informados, se ha señalado que la actriz argentina podría haber sido la causante de la ruptura entre la expareja, por lo que incluso ya la llaman la "nueva robamaridos", apodo que se le dio a Baeva cuando Geraldine Bazán la acusó de ser amante de su entonces esposo. Tras todo tipo de especulaciones, Ceci por fin rompió el silencio a través de una entrevista con el programa Hoy.

Como se recordará, semanas atrás Galliano y Soto fueron vinculados de forma romántica, tras difundirse algunas imágenes donde ambos aparecen muy cariñosos, sin embargo, ambos aseguraron que este fue un truco publicitario para la obra El Precio de la Fama. Aunque él ya aseguró que Ceci solo es su amiga, es ahora la guapísima argentina quien aclara la situación.

Frente a reporteros de Hoy, la también conductora dijo: "La verdad yo no le doy importancia, no es que no le doy importancia a la opinión pública, le doy la importancia a la opinión pública dentro de mi trabajo, dentro de mi vida privada yo tengo muy claro quien soy, con que lo tengan bien claro mi gente, mis amigos, mi familia, mis hijos, el resto la verdad, es como decías del hate, no me puedo poner a quemar el cerebro por lo que dice la gente, entonces fluyo, me río".

Cecilia Galliano niega ser la amante de Gabriel Soto

Al mencionarle que el carro del galán de telenovelas ha sido captado varias veces a las afueras de su domicilio, Galliano replicó: "Siempre, siempre (lo verán ahí), y cuando me preguntaban y ¿por qué el auto en tu casa?, y va a estar, y va a seguir estando, y va a estar siempre porque es un amigo, un hombre al que quiero muchísimo, que trabajamos desde cuando éramos modelos, y después ya lo que sea de su vida privada, eso ya es de su vida privada, pero lo que a mí me compete, a mí la verdad no…".

Por último, la exnovia de Sebastián Rulli explicó que, en este momento, lo único que desea es que Gabriel Soto recupere totalmente su salud, luego de que el mexicano fuera internado de emergencia por problemas de hipertensión arterial. "La pasamos bien, él ha tenido esto de su hospital el fin de semana pasado, nos hemos preocupado mucho, pero hoy está fuerte, está bien, así que ya estamos listos ahí en el teatro, y de ahora en adelante, con La casa de los famosos, va a ser únicamente los sábados", finalizó.

