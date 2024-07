Periodista hunde a Gabriel Soto tras ruptura con Irina Baeva: "Es un tipo sin valores"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La noche del pasado martes, 16 de julio, trascendió la noticia de que Gabriel Soto e Irina Baeva habían decidido ponerle punto final a su relación, algo que sorprendió a unos, pero a otros tantos no, puesto como es bien sabido, desde hace un tiempo venían circulando fuerte rumores de que ambos actores no solo habían decidido tomar caminos distintos, sino que incluso se llegó a decir que ya contaban con parejas distintas.

Como era de esperarse, prácticamente todos los programas de espectáculos estuvieron lanzando notas al respecto a lo largo del día, ya sea recordando el polémico comienzo de su relación como las veces en las que la histrionista rusa se llegó a burlar de Geraldine Bazán; entre otras cosas; sin embargo, esto también dio pie a que varios periodistas dieran su punto de vista, como fue el caso de Verónica Bastos, en su programa La Mesa Caliente, quien aseguró que este hecho no fue más que la “crónica de una muerte anunciada”.

Pero Bastos no fue la única integrante de La Mesa Caliente en hablar al respecto del fin de la relación de Baeva con Soto, puesto Daniella Navarro no dudó en lanzarse en contra del actor de Camino es Amarte, quien tildó a Gabriel de ser una persona “sin valores”, así como también resaltó que el galán de telenovelas fue el primero en faltarle al respeto a las mujeres. Dicha situación se desató porque la presentadora resaltó que no estaba de acuerdo con la forma en que la gente está juzgando a la actriz rusa.

Aseguran que Gabriel Soto terminó con Irina Baeva

Créditos: Internet

Y es que, como algunos sabrán, la gente se abalanzó contra Irina a quien le recriminaron que el karma se estaría cobrando el hecho de que ella se convirtió en la tercera en discordia en el matrimonio de Soto y Geraldine Bazán, a lo que Navarro respondió: “El karma de todas las mujeres que pasan por la vida de Gabriel Soto es el mismo Gabriel Soto porque les voy a decir algo niñitas y digo niñitas porque ya las adultas pasamos por todas estas cosas y ya no hacemos esas bobadas”.

La conductora continuó su discurso resaltando que, cuando una “amante se convierte en señora el papelito de amante queda libre”, por lo que considera que quien falló en dicha relación fue el propio Gabriel Soto, a quien criticó por no sentir ningún tipo de respeto por las mujeres que pasan por su vida, como fue el caso de Geraldine Bazán a quien no habría honrado ni si quiera por tratarse de la madre de sus hijas.

“Eres una falta de respeto, un tipo sin valores que no respetaste a la mamá de tus hijos, tampoco estás respetando el tiempo que estuviste con la mujer; que sí que fue la amante, lo que quiera, pero él es le único falta de respeto que no ha respetado a ninguna de las mujeres que han pasado por su vida”, sentenció.

Fuentes: Tribuna