"¿Qué le pasó?": Fans de Michelle Rodríguez se asustan por su aspecto "desmejorado"

Ciudad de México.- Hace unos años las opiniones acerca del aspecto de las personas era de lo más común. Con el paso del tiempo esta práctica ha sido cuestionada y se han hecho pequeños avances para desterrarla, sin embargo, en ocasiones aún se incurre en comentarios desagradables sobre el físico de los demás. Ejemplo de ello es Michelle Rodríguez, quien en las últimas horas ha recolectado decenas de mensajes de este tipo.

Todo comenzó con un video que publicó en su cuenta de TikTok, en el que aparece en primer plano su rostro. Aunque el propósito del video era hacer reír a sus seguidores con un chiste, los internautas dejaron de lado el contexto para darle prioridad a la imagen de la comediante.

En la caja de comentarios se leen varios refiriéndose al cambio corporal de Mich. Algunos se mostraron sorprendidos por el giro drástico de su rostro y aseguraron no haberla reconocido en un primer momento. Asimismo, varios dejaron la siguiente pregunta: "¿Qué te pasó?" Si bien la famosa no respondió a este cuestionamiento, fue la misma comunidad la que explicó lo que le había ocurrido: "Adelgazó".

Michelle Rodríguez fue cuestionada en redes por su aspecto físico

Los internautas coincidieron en que había perdido peso por cuestiones de salud. Frente a ello, mencionaron que enflacar no le había sentado nada bien, pues la actriz se veía muy "desmejorada". Por desgracia, la conversación no paró en este punto, sino que también se centró en la cabellera de la cantante. Se insinuó que la estrella de la televisión mexicana se estaba quedando calva. "Se le cae la peluca jajaja", "¿Qué le paso a su pelo?".

El año pasado, Rodríguez causó sorpresa al mostrarse visiblemente más delgada. Pocos días después, se sinceró sobre el proceso que la ayudó a perder peso. Para ese momento contó que fue una decisión difícil que conllevó modificar su estilo de vida y recordó que no hay remedios mágicos que logren un cambio instantáneo. De igual manera, la gente la juzgó y la calificó de mentirosa: "No te amabas como decías" o "Todos caen en las garras de la dieta" son algunos ejemplos de los mensajes que inundaron las publicaciones de la comediante. Pese a todo, ella pareció no darle importancia a lo que se decía sobre sus decisiones.

