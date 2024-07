Shock en Televisa: Lolita Cortés hunde a Gabriel Soto y defiende a Irina Baeva de criticas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida 'Juez de Hierro' y actriz, Lolita Cortés, acaba de volver a causar gran conmoción en una entrevista, dejando en completo shock a los millones de fans de Televisa, pues inesperadamente salió en defensa de la actriz rusa, Irina Baeva, ante las severas criticas públicas por su desempeño sobre el escenario y su separación del galán de novelas, Gabriel Soto, al cual hundió con sus palabras.

La noche del pasado miércoles 17 de julio se realizó la alfombra verde de Jurassic World The Exhibition, en la que artistas como Cortés estuvieron presente y brindaron entrevistas a la prensa. En esta ocasión, esperando que sacará las garras como la jueza exigente y dura de conquistar en cuanto a talento, reporteros de la empresa San Ángel le cuestionaron sobre Irina y su desempeño en la obra de teatro, Aventurera, que ha decepcionado al público por completo.

Para sorpresa de todos, que esperaban que la jueza de La Academia destrozara a la exparticipante de Mira Quién Baila, donde trabajaron juntas pues Lolita fue juez y ella bailarina, la realidad fue completamente diferente, ya que aseguró que el hate es parte de ser artista, afirmando que ella tiene mucha experiencia, por lo que le aconseja que siga demostrando de lo que está hecho, recalcando que ya han trabajado juntas y sabe que tiene micho talento: "Mi querida Irina, yo que te conozco perfectamente y te he visto en un escenario, mamacita, arriba el animo, no escuches a los demás, tu sigue adelante ".

Pero no conforme con declarar a favor del talento artístico de la rusa, Lolita destrozó al actor de la puesta en escena El Precio de la Fama, señaló que ella no tenía porque sufrir por él, pues ella era mucha mujer para él y a nadie le importaba este, enviándole más ánimos y que solo se enfocara en seguir brillando sobre el escenario en la obra que produce Juan Osorio: "Ay, por Dios santo, ¿a quién le importa?, la mujer es mucha mujer, mi reina eres hermosa, eres una princesa, eres una dama, tú arriba y adelante a callar bocas con el talento en el escenario, lo demás".

De igual manera, ante las cámaras de Venga la Alegría, destacó que aunque no ha visto la obra de teatro ni los videos que han generado tanto odio en las redes sociales, confía en el talento de la rusa, pues ya trabajaron juntas en otro proyecto teatral, así que la exjurado de Las Estrellas Bailan en Hoy, recalcó que en su opinión es maravillosa en lo que hace y como persona: "No, no tengo idea y se ha armado todo un caos, pero yo estuve con Irina Baeva, era maravillosa, no sé de qué hablan, no sé qué ha pasado que está tan mal, por favor es hermosa, es encantadora".

Que salga adelante, que no lea nada, que se prepare, si ella quiere, no hay nada mejor mi hermosa Irina que demostrarles a todos el talento en el escenario, así que tú prepárate mamacita, aguanta vara, se viene fuerte, porque sabes que de repente la gente es muy egoísta y muy envidiosa", concluyó.

