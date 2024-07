¿'Simplemente amigos' es dedicada a Verónica Castro? Ana Gabriel por fin responde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Uno de los rumores más famosos del espectáculo mexicano es el supuesto romance oculto de Ana Gabriel con Verónica Castro. La atracción habría sido tan intensa que la cantautora quiso dejar plasmada su historia de amor en una canción. Esta pieza sería a que hoy conocemos como Simplemente Amigos.

Este tema sería el único recordatorio de lo que pasó entre las dos famosas, quienes nunca pudieron hacer público su relación para protegerse de los prejuicios y críticas hacia la comunidad LGBTQ+ en ese momento. Para quien haya escuchado la canción sabrá lo fácil que es encajarla en esta narrativa, pues en la letra se retrata una situación compleja en la que los —o las— protagonistas tienen que presentarse ante la gente como "simplemente amigos y nada más".

Ana Gabriel canta —con su potente voz a modo de súplica— que estaría dispuesta a hacer lo que fuera para presentar su noviazgo ante todos y "decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control". Al final de la estrofa, vuelve a poner los pies sobre la tierra y se resigna a que la verdad nunca saldrá a la luz porque la sociedad no aceptaría su amor. Si aún no conoces la canción, no esperes más para oírla.

Durante años, esta narrativa tomó la suficiente fuerza como para ser asumida como verdad. Sin embargo, Ana Gabriel rompió la burbuja de fantasía en la que vivían todos aquellos que daban por hecho que la pista escondía una dedicatoria para la mamá de Cristian Castro. Cansada de las especulaciones que se decían sobre ella, decidió aclarar todo sobre la famosa canción.

Fue durante la transmisión del programa Sale el Sol que difundieron un video de la estrella en uno de sus más recientes conciertos. Poco antes de interpretar Simplemente Amigos, hizo una pausa para negar que la canción fuera escrita para la actriz de telenovelas. Pero entonces, ¿a quién se la dedicó?

No voy a aclarar mucho más que de esta canción precisamente, si sacan la cuenta, esos que hablan deberían de darse cuenta que realmente no está compuesta para la persona que dicen que la compuse".

La química que mostraban Castro y Ana Gabriel dio rienda suelta a todo tipo de especulaciones

La 'Diva de América' confesó que la hizo pensando en todo el público que la apoyado durante toda su carrera. Pero sus declaraciones fueron más allá cuando se dijo "agobiada" de tener que lidiar con estas suposiciones una y otra vez. Y aseveró que, en caso de haberla producido en honor a su amiga, no le daría vergüenza admitirlo.

Esta canción la hice por Dios. Me la dio para ti, para ti, para aquel y no me avergüenzo que digan que se la compuse, no me avergüenzo, pero lo que es, es y es una gran mentira que yo se la haya compuesto. Aclarado el asunto y lo digo porque de verdad ya me tienen agotada", concluyó.

Fuente: Tribuna Sonora