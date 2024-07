¿'Targaryen', inmunes al fuego? Conoce por qué 'Daenerys' no muere quemada y 'Rahenys' sí

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de dos temporadas viendo como miembros de la casa 'Targaryen' pierden la vida o salen gravemente heridos a causa de ardientes llamas de dragón o flechas encendidas, se cuestiona la inmunidad al fuego de esta dinastía, por lo que presentamos la teoría que respondería el por qué 'Daenerys Targaryen' pese verse envuelta en llamas no muere quemada y sus antepasados, como 'Rahenys Targaryen' sí lo hicieron.

No cabe duda que los protagonistas de la series de Game Of Thrones y House Of The Dragon son la familia de los 'Targaryen' y sus dragones, pues estas bestias míticas a lo largo de los siglos han sido un misterio fascinante para muchos, en especial para aquellos que creen en las leyendas que narran como esos gran reptiles alados y lanzadores de fuego existieron y sobrevolaron el mundo sin tener en realidad un depredador natural más que aquellos caballeros valientes que arriesgaban todo por vencerlos.

Pero en esta historia de Fuego y Sangre, realizada por el escritor George R.R. Martín, cuentan como es que los descendientes de dicha dinastía tenían su sangre ligada a estas bestias míticas, lo cual los hacía poseedores de magia y dones inexplicables, que eran mayormente clasificados como locura, pues algunos, como 'Aegon El Conquistador' veían visiones del futuro, sin contar que solo ellos podían montar a un dragón hablándoles en antiguo 'Valyrio', su lengua natal.

Este tema de ser considerados una especie de seres que nacieron de los dragones y por ello tienen ese vínculo tan estrecho que les permite congraciarse, ha despertado la duda de si en realidad tienen la habilidad de ser inmunes al fuego, como se cree que fueron los dragones, y que 'Daenerys' probaría al ser conocida como 'La Que No Arde' por haber sobrevivido dos veces a las llamas, contrario a los personajes de House Of The Dragon, que han muerte incinerados y gravemente heridos por las flamas.

Esta teoría respondería la duda de si son o no inmunes.

Aunque 'Daenerys' sobrevivió a dos ocasiones de ser quemada viva, la primera cuando ella misma se metió a las llamas con sus tres huevos de dragón, el cadáver de su esposo y una bruja que ocasionó la muerte de su bebé, y la segunda cuando incendió una cabaña de los líderes 'Dothrakis' y ella salió ilesa mientras que sus ropas se hizo cenizas junto al resto, la realidad es que su familia no son inmunes, pero sí resistentes.

La realidad es que todos los 'Targaryen' pueden soportar altas temperaturas, se vio en varias ocasiones como es que soportan agua a un nivel ardiente que haría correr a la mayoría y sufrir lesiones en la piel, sin embargo, el entrar a un incendio o recibir la llamarada de un dragón sí les ocasionaría severas heridas e incluso la muerte, como pasó con 'Rahenys' que murió incinerada junto a su dragón 'Meleys' y 'Aegon II' que se encuentra gravemente herido tras recibir una llamara por parte de 'Vaghar' en medio de una batalla.

¿Por qué 'Daenerys' no murió en el fuego?

En el caso dicho personaje, que fue personificado por Emilia Clark, se cree que el motivo por el que logró salir con vida de estas dos ocasiones en la que estuvo envuelta en llamas es por el motivo de que habría más de un sacrificio humano de por medio, y al provenir de una sangre ligada a la magia, estos sacrificios habrían conseguido darle esa inmunidad momentánea, pero en batalla de haberse visto alcanzada por el fuego sí podría salir herida.

