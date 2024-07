TV Azteca: Ferka rompe el silencio y filtra si hay fraude en 'MasterChef Celebrity'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace unos meses se estrenó la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2024 y si bien, se han vivido momentos intensos durante las transmisiones, la realidad es que el verdadero drama ocurrió detrás de cámaras. Muchos podrán recordar que casi desde el comienzo se registraron filtraciones de diversas inconformidades que los participantes tenían, lo que los llevó a tener diversos conflictos con sus compañeros.

Un ejemplo de ello ocurrió con el supuesto favoritismo de la producción hacia ciertos concursantes, como fue el caso de Itatí Cantoral, quien al ser la estrella con mayor trayectoria del reality show, medios como TV Notas llegaron a declarar que era favorecida por los productores al grado en el que tenía a su propio equipo de estilistas y su camerino privado, beneficio del que no gozaban otras artistas.

Pese a todos los rumores, Itatí Cantoral terminó por ser eliminada justo a la mitad de la temporada, algo que sorprendió a propios y ajenos, sobretodo porque se decía que la famosa era una de las favoritas del propio TV Azteca. Una vez que la estrella de Hasta que el dinero nos separe fue expulsada, la gente giró su atención hacia Fernanda Quiroz (mejor conocida como Ferka) quien ahora sería la nueva preferida de los productores.

Y es que, según algunas personas, la expareja de Jorge Losa debió de haber salido expulsada del concurso desde hace algún tiempo, motivo por el que su nombre siempre salía en las nominaciones que la gente hacia semana con semana, a través de redes sociales; sin embargo, esto no fue así, de hecho, la famosa conductora prevaleció al punto de convertirse en una de las grandes finalistas de la temporada, hecho que sorprendió a muchos.

Como era de esperarse, los medios no tardaron en contactarse con Ferka para cuestionarla sobre lo que creía acerca de la postura de la gente, quienes consideran que no se ganó su lugar, sino que por el contrario, habría fraude en el concurso, a lo que ella respondió que no le parecía raro y también hizo especial énfasis en aclarar que se sentía agradecida por la atención que la gente le estaba brindando al concurso.

“Yo la verdad les agradezco mucho, hasta se me hacía raro, yo decía: ‘Están muy calladitos, ¿ahora que van a inventar? Eso me hhabla de que están muy metidos en la cocina y en mis proyectos, no sé que vaya a pasar”, declaró la famosa.

