Yuya les mient... la madre a personas que se enojaron porque su bebé lloró en avión

Ciudad de México. - La famosa youtuber de belleza, Yuya, sigue con sus negocios en el mundo del maquillaje mientras avanza en su camino de la maternidad. Recientemente, compartió en sus historias de Instagram un difícil episodio que vivió al viajar en avión con su pequeño hijo, Mar, y no dudó en criticar a aquellas personas que se molestaron porque el bebé lloró durante el vuelo.

Yuya comenzó relatando que había pasado unas semanas maravillosas en su antiguo departamento, cerca de su abuelita, tía, hermano y mamá. "Guau, pasé unas semanas hermosas en mi depa viejito, siendo vecina de mi abuelita, tía, hermano y mamá. Recargada de mucho amor, mi Mar y yo nos vamos a nuestra próxima misión", escribió.

Yuya describe su vuelo en avión. Foto: Redes

Sin embargo, la felicidad de sus días recientes se vio empañada durante el vuelo de regreso, así lo narró la joven mamá: "Acabo de vivir mi primer drama gigante de avión con Mar. Se siente feo, jajajaja, mucho escándalo, mucho grito (de él), mucho llanto, varias personas amorosas queriendo ayudar, una viejita haciéndome caras", explicó Yuya, mostrando lo complicado que puede ser viajar con un bebé pequeño.

Asimismo, Yuya no dudó en agradecer a las personas que mostraron empatía y ofrecieron ayuda durante el vuelo. "Un apapacho para la gente buena onda y para los que no (emoji de huevos y carita riendo). Los entiendo, si no lo vives, no lo sientes", escribió, destacando la falta de comprensión de algunas personas. Además, compartió una anécdota emotiva: "Al final, un señor se ofreció a ayudarme a cargar cosas que yo no podía y lloré con él, jajajaja, me pasé".

Reflexionando sobre la experiencia, Yuya decidió tomarlo como una oportunidad de aprendizaje. "Moraleja para mí: si voy sola, viajar lo más ligero posible", aconsejó a sus seguidores. Además, aprovechó para dejar una reflexión sobre la crianza y el crecimiento personal: "Al parecer no es únicamente Mar aprendiendo a gestionar sus emociones".

A lo largo de su carrera, Yuya ha sido reconocida por su carisma y dedicación. Desde el nacimiento de Mar, ha puesto la crianza de su pequeño como una de sus principales prioridades, demostrando que la maternidad y sus desafíos son parte de su vida diaria. Esta experiencia en el avión, aunque complicada, es un recordatorio de los desafíos que enfrenta como madre y la importancia de la empatía y el apoyo mutuo en situaciones difíciles.

Fuente: Tribuna