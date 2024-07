Eric del Castillo estremece a Televisa con confesión; rompe en llanto y confiesa: "No veo bien"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace un par de horas el primer actor Eric del Castillo celebró sus 90 años de vida con un emotivo homenaje sorpresa que le organizaron sus hijas Verónica y Kate del Castillo, evento al que acudieron varias celebridades y por supuesto la prensa. El reconocido histrión estuvo tan emocionado con la sorpresa, que incluso rompió en llanto al contar una conmovedora historia de su infancia, que ni siquiera su familia conocía.

El intérprete de melodramas como Alondra, Mundo de juguete, Amigas y Rivales, Niña amada mía, Que te perdone Dios y Mi marido tiene familia hizo un repaso por toda su trayectoria artística, así como por su vida privada, frente a decenas de reporteros, así como sus hijas, su esposa Kate Trillo, y amigos del medio del entretenimiento como Emmanuel Palomares, Maribel Guardia y el padre José de Jesús.

En un momento, Eric se sinceró con los medios y contó que él consideraba que no era una persona presumida porque su infancia no fue nada fácil, ya que su mamá lo crio solo y se enfrentó a un difícil panorama debido a la familia de la que provenía: "Es algo muy íntimo, muy sentimental, yo a veces me pregunto porqué mi carácter nunca fue prepotente, creo que ningún productor tiene una queja mía", mencionó el histrión.

Con un nudo en la garganta, el nacido en Celaya expuso la situación que descubrió luego de tener una sesión de musicoterapia: "Mi papá y mi mamá se comieron la torta antes del recreo y (el especialista me dice) 'sabes porqué eres así, porque te imaginas a tu mamá embarazada sin tu papá y una familia profundamente católica, ella preocupada y sufriendo, y tú la ves y te sientes culpable y pues siempre pienso que la debo", dijo antes de romper en llanto.

Después de la rueda de prensa, Del Castillo y sus hijas platicaron con la prensa y él confesó que se encuentra perfecto de salud, contrario a lo que muchos podrían pensar y esperando que se llegue el momento de someterse a una cirugía en la espalda: "Estoy bien, bien en general". No obstante, el intérprete aclaró que lo único que le aqueja en este momento es su problema con la mácula que le impide ver bien.

No veo muy bien, pero veo todo y nunca me voy a quedar ciego".

Sobre si tiene miedo a morir en el quirófano, don Eric expuso: "No, creo estar bien con Dios y conmigo". Finalmente, el histrión descartó de forma tajante que algún día vaya a abandonar su carrera: "No me gusta decir 'me voy a retirar', porque luego qué hago, estoy acostumbrado a los llamados".

Fuente: Tribuna