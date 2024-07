"Está muerto": Conductor de Televisa fue asesinado a balazos; filtran últimos momentos con vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque ya han pasado más de dos décadas desde que fue brutalmente asesinado, este momento sigue siendo tema de conversación y es que aún hay muchas dudas sobre qué ocurrió aquel 7 de junio de 1999, día en que el más querido conductor de Televisa y TV Azteca fue privado de la vida a disparos justo cuando salía de una comida con amigos. Su nombre era Paco Stanley, y su caso, hasta la fecha, no ha sido esclarecido por las autoridades mexicanas.

Dado a todas las dudas que hay alrededor de este asunto, reporteros del programa Ventaneando se dieron a la tarea de buscar a un testigo clave y platicaron con él para saber a detalle qué ocurrió el día que mataron a Paco Stanley. La tarde de ayer jueves 18 de julio Pati Chapoy y el resto de conductores presentaron una entrevista Jorge García Escandón, quien era chófer del conductor y quien lo vio morir justo frente a sus ojos.

Con la voz entre cortada y un tanto nervioso, el hombre relató cómo fueron los últimos momentos con vida de Paco: "Saliendo del foro, Paco fue cuando dijo ‘Vamos al charco’, Mario en ese momento recibió llamada y se escuchó cuando dijo Mario ‘Vamos a ir a darnos un charcazo’", inició su relato. Jorge mencionó que luego de la comida, Paco se dirigió al baño con Mario Bezares, pero salió antes y pidió que buscara su camioneta.

Escena del asesinato de Paco Stanley

El chofer comentó que debido a que el personal del valet estaba ocupado, decidió él mismo ir por el vehículo para no hacer esperar a su jefe: "Le dije 'dame las llaves, yo voy por ella', porque no le gustaba esperar a Paco. La puse al pie de la escalera, la escolta va bajando, le abre la puerta a Paco, sube Paco y atrás se sube Jorge Gil. Después me subo yo al volante". Además, narró las últimas palabras que escuchó decir a Stanley.

Estaban los vidrios abajo; me dice Paco 'cierra los vidrios, porque voy a prender el aire, hace calor'. En el momento que cierro los vidrios, Paco se agacha para prender el aire, yo ya nada más alcanzó a ver, porque Paco me estaba tapando, entonces alcanzó a ver un arma, pero yo grité 'cuidado' y empieza la balacera".

Después, él prefirió salir del automóvil para huir porque pensó que se trataba de un asalto: "Paco prácticamente con su cuerpo me protegió, me incorporó y ya no veo a nadie, todo solitario. En ese momento como fue todo tan rápido, ni siquiera volteo a ver a Paco, ni siquiera lo volteo a ver. Mi idea fue ‘me voy de aquí’, porque se metieron al restaurante y se metieron a asaltar’ esa fue la idea que tuve". Segundos después, Jorge confirmó lo que nadie quería saber: Paco Stanley había sido asesinado.

Escucho a Jorge (Gil) quejarse, a mí me tenían rodeado, yo estaba viendo a Paco, casi me desmayaba y un motociclista me dice 'no hay nada qué hacer, ya está muerto'", mencionó.

García Escandón recordó que incluso muchos lo culpaban a él de la muerte de su jefe, por lo que incluso estuvo a punto de ser encarcelado: "Toda la gente pensó que yo había sido... Los judiciales me dijeron que confesara, que no me la iba a acabar, hasta que llegó un abogado y dice 'no se lo lleven' y era el abogado del hijo de Paco, no me dejó y nos llevaron a una delegación". Ventaneando transmitirá otra parte de esta entrevista donde Jorge confiesa que pensó en quitarse la vida tras ser incriminado.

Fuente: Tribuna y YouTube Ventaneando