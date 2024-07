Estreno de 'Betty, la fea 2' provoca cientos de MEMES; atacan con todo a Don Armando

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La espera por fin terminó con el estreno de la segunda parte de y ahora los fans de Yo soy Betty, la fea no paran de hablar de sus primeras impresiones de la historia, disponible en la plataforma Prime Video. Aquí te compartimos las opiniones más populares, aunque creemos prudente mencionarte que quizás te encuentres con algún spoiler en la redacción, así que si aún no has visto los episodios y no gustas de adelantos, te sugerimos ser precavido.

Antes de pasar al tema, consideramos que nunca está de más hacer un breve repaso sobre lo último que se vio en el clásico de la televisión colombiana, emitido en 180 país. En el episodio 335, Armando Mendoza y Beatriz Pinzón Solano contraen nupcias después de distanciamientos y malos entendidos. 23 años después, Betty, la fea. La historia continúa se encargó de darnos un vistazo de lo que sucede 'más allá' del típico 'vivieron felices para siempre'. En esta novedosa, y muy esperada edición, los productores retratan la relación marital de los protagonistas favoritos, así como su papel como padres de su hija adolescente Camila.

Fanáticos reaccionan con memes

Sólo bastaron dos capítulos para que las redes se llenaran de todo tipo de comentarios, críticas, chistes y memes. Entre los tópicos más recurrentes fue la desaprobación a Don Armando, cuyo personaje parece haberse quedado estancado en comportamientos infantiles y egoístas.

Los internautas se mostraron en desacuerdo por el comportamiento de su empresario preferido

Otra cuestión que recabó decenas de menciones fue la complicada dinámica entre Beatriz Pinzón tiene con su hija Camila Mendoza, a quien calificaron de malcriada.

¿Cuándo llegarán los episodios restantes de Betty la Fea 2?

Uno de los reclamos de la audiencia es que sólo les dieron dos capítulos, sin embargo, Amazon Prime Video ha publicado un calendario en sus redes sociales con las fechas de lanzamiento de los próximos ocho episodios que durarán, en promedio, 38 minutos cada uno:

- Capítulos 1 y 2 se estrenaron el 19 de julio.

- Capítulos 3 y 4 llegarán el 26 de julio.

- Capítulos 5 y 6 estarán disponibles el 2 de agosto.

- Capítulos 7 y 8 se estrenarán el 9 de agosto.

- Capítulos 9 y 10 estarán disponibles el 16 de agosto.

Fuente: Tribuna Sonora