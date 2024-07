Gabriel Soto manda mensaje tras ruptura con Irina Baeva: "El amor dura lo que debe durar"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace aproximadamente 5 años, Gabriel Soto e Irina Baeva protagonizaron diversos titulares en los medios de comunicación luego de confirmar que mantenían una relación amorosa, algo que no fue del agrado de todo el mundo, puesto existía el fuerte rumor de que el actor de Soltero con hijas le habría sido infiel a su exesposa Geraldine Bazán con la histrionista de origen ruso. Ahora, los famosos vuelven a ser tendencia, pero por su ruptura.

Como algunos recordarán, desde hace varios meses existía el rumor de que el galán de Televisa y la protagonista de Aventurera terminaron su relación, esto debido a que se les dejó de ver juntos durante un tiempo considerable, incluso Baeva se marchó de México durante una larga temporada para hacer un viaje en solitario, lo que comenzó con las sospechas de separación; sin embargo, ambos volvieron a subir contenido juntos a través de redes sociales, lo que terminó con las especulaciones.

Pese a ello, los rumores de que su amorío llegó a su fin volvieron con fuerza en estas semanas del 2024 e incluso se añadió un nuevo nombre a la historia, puesto se dice que Gabriel Soto le habría sido infiel a Baeva en, por lo menos un par de ocasiones, siendo que su última conquista sería la expareja de Sebastián Rulli, Cecilia Galliano, hecho que, en más de una ocasión fue desmentido por las partes involucradas.

Gabriel Soto confirmó su ruptura con Irina Baeva a través de un comunicado

Dado a la falta de respuesta por parte de Gabriel Soto, más allá del comunicado que compartió en el que confirmó que todo había terminado con Baeva, lo natural es que los medios estén atentos a cualquier mensaje que el actor de Amigas y Rivales pueda dar a través de redes sociales. Un ejemplo de ello es el ocurrido durante la madrugada de este viernes, 19 de julio, cuando compartió un texto a través de sus historias de Instagram.

En el documento, titulado como “Aceptación”, del escritor Kevins Writer, se hace mención a renunciar a la idea de que el “amor” dura para toda la vida, puesto esto sería algo iluso, ya que, puede terminar de un momento para otro, lo cual no está mal del todo, ya que, se trata de una especie de purga que el “universo” tiene para eliminar a las personas que no suman a tu vida. Cabe señalar que Soto únicamente compartió el texto y no hizo mención de nada relacionado a él.

Gabriel Soto habla de la "aceptación"

