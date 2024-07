Gala Montes estalla contra Bárbara Islas tras sacarla del clóset; la acusa de engañarla

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida actriz mexicana, Gala Montes, una vez más ha empleados sus redes sociales para hacer varias aclaraciones molestas, debido a que después de sacar del clóset a la también actriz y presentadora, Bárbara Islas, recibió una serie de ataques por esta situación, por lo que estalló en contra de la estrella de Televisa y afirmó que habían quedado en algo y al final ella se arrepintió, acusándola de engañarla.

Montes tiene un par de semanas en el centro del escándalo, debido a todo el drama que desató su madre, Crista Montes, cuando en una revista afirmó que la había despedido tras 18 años siendo su manager sin ni un solo peso, a lo que ella respondió confesando que su progenitora le había causado severos daños emocionales, por lo que tenía ansiedad y depresión, tanto que en esos momentos deseaba estar muerta. De igual forma se declaró abiertamente bisexual y señaló que Crista no la apoyaba y por eso lo había mantenido oculto.

Ahora, tras haber sido confirmada como una de las habitantes de La Casa de los Famosos México, durante una entrevista para hablar de lo que se podría esperar de ella al interior, habló sobre su orientación y declaró que estaba saliendo con una actriz del melodrama Vivir de Amor, destacando que era algo nuevo: "Yo conocí a una persona muy especial en Vivir de Amor... Hicimos un vínculo muy fuerte y no sé, digo están pasando muchas cosas muy raras en mi vida que no sé ni que rollo, pero siento un cariño muy bonito por Bárbara Islas y hemos salido un tiempo".

Pero, mientras que ella se mostró emocionada, la exconductora de Cuéntamelo Ya! básicamente negó que estuviera de acuerdo con que expusiera su relación ante todos, por lo que Montes fue sumamente criticada por haberla expuesto a la fuerza, por lo que ahora mediante un en vivo en su cuenta de Instagram afirmó que las cosas no fueron así y que ella le había dado permiso de confesarlo; "Me dice 'sí, haz lo que quieras' y dije voy a romantizar la historia un poco pero no estoy mintiendo, Bárbara Islas, sí salimos, oficialmente no te dije vamos a salir porque tú no estás clara de quién eres y yo sí, yo sí, sé quién soy".

Tras esto, fue muy clara al momento de destacar que ella no expuso ni sacó a nadie del clóset, señalando que ella no gana absolutamente nada con decir algo sobre esta relación y que ella la niegue, sino que solo se expuso a un "suicidio social", a lo que ella no es nada tonta, y de haber sabido que esto pasaría, por supuesto que no habría dicho nada. De igual forma señaló que ya no quiere nada que ver con Islas, pues tras lo de su madre ya aprendió a borrar a la gente de su vida, y aunque le duela, no necesita de gente que "diga que sí y luego me exponga ante todo México antes de entrar a un reality cuando yo no dije mentiras".

Ante este hecho, le mandó un muy contundente mensaje a la expresentadora del programa Hoy, recalcando que ella jamás ha engañado a nadie y espera que Bárbara salga a decir la verdad en algún momento para que no la dejen a ella como si fuera una mentirosa: "Yo no dije mentiras, a mí me están comiendo viva en las redes porque tú dijiste que sí y te arrepentiste. Se los juro que le pregunte y si lo niegas Barbara Islas que mal pedo de ti, yo tengo testigos".

Fuente: Tribuna del Yaqui