Hija de Ben Affleck exige que se refuercen las medidas contra el Covid-19; el actor la hunde

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- En el medio de la polémica (y presunta) separación de Ben Affleck con Jennifer Lopez, el actor también está lidiando con la exposición mediática a la que se está enfrentando su hija, de 18 años, Violet, a la que concibió con la actriz del filme Si tuviera 30, Jennifer Garner. ¿La razón? La joven comenzó una lucha social en Los Ángeles, en favor del fortalecimiento de las medidas contra el Covid-19.

De acuerdo con algunos informes, Violet Affleck desea que continue el uso de cubrebocas y la purificación del aire en las instalaciones gubernamentales, cárceles y centros de detención, así como en las facultades de medicina, debido a ello, la joven de 18 años brindó un discurso de menos de 1 minuto frente al rector de Los Ángeles a mediados de este mes; sin embargo, su causa provocó opiniones divididas en las redes sociales.

Si bien, se dice que Ben Affleck y Jennifer Garner han intentado apoyar a su hija, la realidad es que el medio Daily Mail, filtró información obtenida por una fuente cercana al actor, quien asegura que el propio intérprete de ‘Batman’ teme que su hija esté luchando por una causa perdida, por lo que le habría hecho una dura advertencia en la que le aclaró que necesitaba ser “realista” puesto su posición como hija de estrellas de cine no la ayudaría en esta ocasión.

Destrozan a hija de Ben Affleck por pedir que se refuercen las medidas contra el Covid-19

Créditos: Internet

La fuente expresó que el actor considera que, dado a que su hija ya es un adulto de 18 años, debe comprender que hay batallas que no va a poder ganar: “Tuvo una conversación con ella y le dijo que debía ser realista con esto porque no quería que ella perdiera todo su tiempo esforzándose en algo que probablemente no funcionaría”, declaró el informante. Y es que, desde la perspectiva de Ben, su hija sería David y la sociedad Goliat.

Desde que Violet lanzó su discurso ha recibido duras críticas en las que ha sido tildada de “ignorante” y de ser una “niña consentida”; sin embargo, también hay otras personas que la han alabado por su iniciativa, sobretodo aquel sector de gente inmunodeprimida, quienes son más vulnerables al Covid-19. Sin embargo esto no serviría de mucho puesto, la fuente declaró que la hija de Ben Affleck estaría muy deprimida por las críticas que ha recibido.

“Violet está extremadamente desanimada y siente que su súplica no hizo más que propiciar un ridículo en su vida. Ella cree que su petición de que se exija el uso de mascarillas cayó en oídos sordos porque ni siquiera se está considerando. Dejó de leer las críticas y, aunque está orgullosa de su valentía al hacerlo, no ve ningún sentido en ir más allá. Para ella y apara quienes la rodean está claro que está sola en esto.”

Fuentes: Tribuna