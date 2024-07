Japoneses votan por el personaje más fuerte del anime y el ganador impacta a todos

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- No cabe duda de que en el anime shounen existen una gran cantidad de protagonistas con una fuerza bruta, por lo que no es de extrañarse de que, en Internet, existan fan-made en los que pongan a competir a dichos personajes para averiguar cuál sería el más fuerte, pero seamos honestos, el animador o ilustrador siempre va a darle preferencia al que resulte ser su favorito, de ahí que ‘Gokú’ gane en más de una ocasión.

Debido a ello, el portal Goo Ranking, el cual está especializado en crear encuestas masivas de diversos tipos, se haya encargado de hacer un sondeo con el que buscaban darle respuesta a una de las dudas más grandes que ha gobernado en los amantes del anime desde hace más de 30 años: ¿cuál es el personaje más fuerte del anime?, entre los que más resaltaron fueron ‘Goujou Saturo’ de Jujutsu Kaisen; ‘Koro-sensei’, de Assassination Classroom; 'Goku', de Dragon Ball; ‘Luffy’ de One Piece; ‘Eren Jeagger’, de Shingeki No Kyojin e ‘Ichigo’ de Bleach.

Descubre quién es el personaje más fuerte del anime, según los japoneses

Créditos: Internet

Como era de esperarse, muchas personas esperaban que ‘Goku’ se quedase con el primer puesto, ya que, el ‘saiyajin’ vino a sentar las bases de la triada del shounen, pero la realidad es que la creación de Akira Toriyama no estaba ni si quiera en los primeros cinco lugares, puesto fue superado por ‘Koro-Sensei’, quien tiene la capacidad de volar prácticamente a la velocidad de la luz, tiene super fuerza y se puede regenerar, además de que cuenta con grandes habilidades de asesino.

Los siguientes en superar a ‘Goku’ fueron ‘Satoru’ de Jujutsu Kaisen, lo cual podría quedar a debate, ‘Zeno-sama’, precisamente de Dragon Ball Super y cuya existencia se podría comparar con el mismísimo Dios; y ‘Rimuru Tempest’ del anime That Time I Got Reincarnated as a Slime, entonces, ¿quién se quedó con el primer lugar? Resulta ser que el ganador indiscutible de la encuesta fue nada más y nada menos que ‘Saitama’ de One Punch Man.

Los japoneses consideran que Saitama es el personaje más fuerte del anime

Así es, el más grande héroe jamás creado por la industria del manga fue quien se llevó el primer puesto. Como es bien sabido, ‘Saitama’ es tenido en su propio universo como el más poderoso, al grado en el que puede derrotar a quien sea gracias a un solo golpe, de ahí que viene el nombre de su historia. Este curioso personaje tiene sus orígenes en un hombre asalariado que soñaba con ser un héroe, por lo que se propone a entrenar haciendo 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas al aire y correr 10 kilómetros diariamente, con lo que logra desarrollar una fuerza sobrehumana.

Y tú, ¿estás de acuerdo con el resultado?

Fuentes: Tribuna