¡Lo destrozó! Irina Baeva reaparece en Televisa y da golpe a Gabriel Soto tras ruptura

Ciudad de México.- Luego de que el galán de Televisa Gabriel Soto anunciara este martes 16 de julio que dio por terminada su relación con la actriz Irina Baeva, es la propia rusa quien al parecer reaccionó a la separación luego de permanecer callada en redes sociales. La villana de telenovelas como Soltero con hijas y Amor dividido no se había pronunciado acerca del fin del romance con el exesposo de Geraldine Bazán, siendo él el único que anunció la ruptura a través de un comunicado.

El mensaje publicado por el protagonista de Mi camino es amarte en sus historias de Instagram la noche de este pasado martes explicaba: "Han sido años de aprendizaje y experiencias que quedarán en ambos y por las que siempre estaremos agradecidos. Esta decisión la hemos tomado después de varios meses de reflexión, con sabiduría y madurez; los motivos se mantendrán en nuestro círculo interno. Agradecemos desde ya que nos permitan atravesar esta situación con discreción y respeto", sostenía el comunicado.

Y aunque fue supuestamente firmado por ambos, Baeva no compartió el mensaje en sus redes sociales ni ha brindado entrevistas a medios para brindar su postura. Fue hasta este jueves 18 de julio que habría publicado algo, detalle que para muchos fue una dura indirecta a su ahora expareja. La actriz de 31 años compartió una imagen en donde resaltaba la increíble audiencia que está registrando su nueva telenovela, La historia de Juana, transmitida actualmente por Las Estrellas.

Baeva, quien interpreta el rol antagónico de 'Paula Fuenmayor' en la telenovela protagonizada por Brandon Peniche y Camila Valero, se limitó a compartir una publicación de la cuenta de Instagram @novelitis_fans en donde se aprecia que la telenovela ha registrado 2.60 millones de televidentes la noche de ese mismo martes 16 de julio cuando Soto publicó el anuncio del fin de su relación. En la imagen se muestra que La historia de Juana superó en rating a otros melodramas como Fugitivas, Vivir de amor y Mi amor sin tiempo.

Esto sería un duro golpe contra Soto, quien actualmente no se encuentra trabajando en ningún proyecto en Televisa luego de terminar Vencer la culpa en el 2023. Y aunque Irina no ha brindado ninguna declaración directa sobre el tema, para muchos esto dice más que mil palabras, alimentando los rumores de que no habrían terminado nada bien, pues algunos reportes señalan que ella se habría enterado por mensaje de texto y que el histrión no le habría respondido las llamadas luego de publicar el comunicado.

Cabe mencionar que desde hace algunos años se ha rumorado sobre el quiebre de su relación. Y aunque ambos lo negaron, la 'gota' que habría derramado el vaso habría sido que Irina trabajara con su expareja, Emmanuel Palomares, en la obra Aventurera y que Soto desatara polémica por un supuesto amorío falso con Cecilia Galliano, con quien se dice le habría sido infiel. Aunque la causa oficial de su separación por el momento no está confirmada, habrá que esperar a que la actriz rompa el silencio y dé su versión de los hechos próximamente.

