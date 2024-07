Luto en la TV: Muere querido actor tras perder a su esposa y su causa de muerte estremece

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo de la televisión está de luto luego de que un querido actor de televisión falleciera a los 94 años de edad a tan solo un año de perder a su esposa. Se trata del histrión Bob Newhart, quien apareció en populares series como Young Sheldon y The Big Bang Theory. Aunque no se ha revelado la causa exacta de su deceso, su publirrelacionista comentó que Newhart sucumbió ante "una serie de breves enfermedades".

El histrión de comedia nacido el 5 de septiembre de 1929 en Oak Park, Estados Unidos perdió la vida este jueves 18 de julio en su domicilio en Los Ángeles, California. De acuerdo con un comunicado publicado por su hijo, el actor murió rodeado de su familia: "Nuestro padre ha fallecido esta mañana rodeado de toda nuestra familia", escribió al inicio del texto y añadió: "Nos sentimos bendecidos de que se haya reunido con nuestra madre y con todos los amigos que le esperaban".

"Él era profundamente querido por todos, pero especialmente por sus hijos y nietos", escribió para finalizar el comunicado. Cabe mencionar que el histrión estaba casado con Ginnie Quinn desde 1963, quien falleció el año pasado. Con ella tuvo a sus hijos Robert Jr., Timothy, Jennifer y Courtney. La lamentable partida de Newhart se da poco más de un año después de haber perdido a su amada esposa, situación que conmocionó a las redes sociales.

El actor Bob Newhart (DEP)

Tras ser invitado a múltiples shows como The Jack Paar Show y The Gary Moore Show, en 1962 debutó en la pantalla grande en la película Hell is for heroes. También apareció en otras películas como Catch 22, Horrible Bosses, Elf y Legally Blonde 2, sin embargo, su trabajo más notorio fue en al televisión. Bob tuvo su propio show llamado El Bob Newhart Show, el cual duró 6 temporadas, y de protagonizar Newhart durante 8 temporadas.

En Televisión participó en series como ER, Everybody Loves Raymond y The Big Bang Theory, donde tuvo un rol recurrente donde interpretó al 'Profesor Protón'. También apareció en la precuela de esta última, Young Sheldon, donde apareció solamente en un capítulo con una participación especial.

Fuente: Tribuna y Entertainment Tonight