¿Malo en la cama? Pepillo Origel exhibe a Gabriel Soto y revele por qué Irina Baeva lo dejó

Ciudad de México.- El reconocido presentador y periodista de espectáculos, Pepillo Origel, recientemente brindó una entrevista a diversos medios de comunicación, en donde impactó al revelar el por qué la actriz de origen ruso, Irina Baeva, habría tomado la decisión de terminar su compromiso y relación, causando conmoción al exhibir a Gabriel Soto, pues señaló que serían problemas íntimos, ¿acaso es malo en la cama?

Fue la noche del pasado 16 de julio cuando el galán de melodramas como Mi Camino Es Amarte anunció que oficialmente su relación con la rusa había terminado después de varios años de relación sentimental. Los rumores de su separación venían desde hacía más de un año, pues primero se le acusó de serle infiel con la actriz Sara Corrales, y en las últimas semanas con su otra colega, Cecilia Galliano, quien se ha mostrado indiferente a la situación, señalando que tiene la conciencia tranquila.

En cuanto a las razones verdaderas, ni Irina o Soto han salido para dar una explicación real y simplemente se han mantenido en el hecho de que todo fue cordialmente, sin embargo, los rumores siguen apareciendo y en toda ocasión es la misma situación, pues todos afirman que es por una infidelidad, dado el pasado de ambos. Se conocieron en Vino El Amor, cuando Soto aún estaba casado con Geraldine Bazán, y aunque ellos lo negaron, la propia actriz confirmó que sí comenzaron su romance cuando eran pareja y terminaron a causa de ello.

Gabriel se separa de Irina. Instagram @gabrielsoto

Ahora, durante el nuevo comienzo de Aventurera la noche del pasado jueves 18 de julio, el reconocido expresentador del programa Hoy, al ser cuestionado sobre este tema que a acaparado la atención de millones, respondió que era algo de lo que ya no se debería de tocar el tema pues lo más seguro es que se separaran por problemas de cama, o que al menos eso le habían contado a él. Sin embargo, entre risas confesó que solo era broma y no quiso profundizar en el tema.

Sobre si creía en que Soto trataba mal a Irina, como lo dio a entender en el pasado la actriz y violinista, Olga Breeskin, Pepillo señaló que no debería de hablar de más hasta que tuviera una certeza absoluta al tratarse de un tema de esa índole. Con respecto a la crítica a la obra, declaró que él sería sencillo y solo diría "me encantó" o "no me gustó", pero sin la necesidad de destrozar a la gente porque eso no estaba bien.

