Maribel Guardia impacta a TV Azteca al exponer a Joan Sebastián y hunde a Gabriel Soto

Ciudad de México.- La reconocida y querida actriz, Maribel Guardia, una vez más ha brindado una 'explosiva' entrevista en la que ha puesto a más de uno en su lugar, dejando completamente impactado a todo TV Azteca al momento de no tentarse el corazón y exponer antigua infidelidad de su ex, el cantante Joan Sebastián, comparándolo con el galán de novelas, Gabriel Soto, al cual hundió al afirmar que él le debía fidelidad a Irina Baeva.

En el mundo del espectáculo por el momento lo que tiene acaparando la mayor atención del público y los reporteros, es el tema de la separación de los actores de Vino El Amor, después de tantos años de relación. Existen un sin fin de comentarios que se burlan de lo sucedido, atacando a la rusa, afirmando que el karma estaba haciendo lo suyo porque supuestamente ella se habría metido en el matrimonio de Soto y de Geraldine Bazán.

Es precisamente por este motivo que Maribel ante las cámaras de Venga la Alegría quiso poner un alto a los ataques en contra de Baeva, declarando que en su opinión, ella es una víctima de Gabriel, ya que él era el hombre casado con experiencia y muchos años mayor que ella, por lo que le desea a la joven que pronto todo en su vida mejore: "Yo le deseo que encuentre un hombre que la valore en todo lo que ella se merece. Es una gran chava, yo sé que ha sido muy señalada, pero lo que es cierto es que empezó muy chiquita con él. Y él es mucho mayor que ella y tiene más experiencia que ella".

Con respecto al estigma de robamaridos con el que se le ha catalogado a la estrella de Aventurera, la reconocida actriz de Corona de Lágrimas muy molesta expresó que Soto era quién debía fidelidad y se debía de comportar, que nadie robó nada, pues las personas no son objetos: "Nadie le roba nada a nadie, ni que fueran perros. La responsabilidad recae en él que es un adulto que le llevaba muchos años. A las mujeres nos cuelgan el título de prostitutas y el hombre qué fregón, porque anda con todas y se las agarra a todas. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo".

Finalmente, recordó la situación que vivió con el padre de su único hijo y la actriz Arleth Terán, en la que la acusaron a ella de haberle robado a Joan, declarando que en su opinión no fue su colega la que tuvo la culpa, sino que fue del intérprete de Diséñame, pues él era el del compromiso: "Ya también a Arleth que la liberen de eso. Ahora que murió mi hijo ella me habló y yo le contesté. Creo que fue muy sano para mí hacerlo y me siento muy bien. Que pena andar cargando con cosas que ya son del pasado".

Todos cometemos errores en la vida y merecemos segundas oportunidades. Entiendo que también era muy jovencita, la responsabilidad era de él. El que me debía fidelidad era él, no ella", sentenció.

