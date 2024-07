Maxine Woodside lanza advertencia a madre de Geraldine Bazán tras demanda: "No me límites"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida 'Reina de la Radio', Maxine Woodside, de nueva cuenta se encuentra en medio de un drama con la familia de la famosa actriz Geraldine Bazán, debido a que hace poco que lanzó una contundente advertencia a la madre de la celebridad, doña Rosalba Ortiz, después de que se revelara la demanda en su contra, pidiéndole que de ahora en adelante no la limite en cuanto a lo que pueda contar sobre su vida.

Hace un par de semanas que a través de su programa de radio, Todo Para La Mujer, Maxine exclamó que Bazán no tiene mayor logro que el haber logrado atrapar a Gabriel Soto, asegurando que en su primera cita fue cuando "pegó" el embarazo de su primera hija y por eso es que se casaron al final. Esto originó la demanda por parte de Geraldine, quien ganó la petición que la comunicadora no hablara sobre ella.

Pero no solo la actriz de Corona de Lágrimas se pronunció a estas declaraciones, debido a que Rosalba salió en defensa de su hija y aseguró que Maxine era la menos indicada para hablar y juzgar a alguien, recalcando que para empezar era con mentiras, cuando ella había arruinado matrimonios: "Es una violencia que ella no ha sufrido y es injusto que ahora lo sufra de una persona que ha estado en el ojo del huracán porque ha vivido de personajes que han sido sus 'sugar daddies', pero que han estado casados; han dejado a su familia por ella", exclamó Rosalba en su momento.

Aunque no respondió de manera inmediata, Woodside en su más reciente programa en el que fue invitado el exnovio de Irina Baeva, el mexicano Alfredo Abundis, expuso a Rosalba y le respondió contundente. Como parte de su entrevista, el hombre que fue el primer amor de la rusa en el país, aseguró que la madre de Geraldine lo buscó durante la pandemia para investigar todo sobre Irina y su llegada a México, destacando que trató de sacarle mucha información que pudiera dejar mal parada a la actriz de Vino el Amor, pero que él no le dijo nada y perdieron contacto.

Ante este hecho, la denominada 'Reina de la Radio' le envió un mensaje a Rosalba, declarando que ella era la que verdaderamente es una "chismosa", intentando sacar información de la rusa y arruinar la felicidad que en estos momentos siente, enviándole un mensaje directo: "No me limite porque dice que (entonces) yo hable de mi amante, ¿por qué me limita a uno? ¿Cómo uno nada más Rosalbita? Uno nomás, nombre ¿cómo crees? Entonces que no me limite, cuando vuelva a decir que diga 'sus amantes' en plural, no uno".

Fuente: Tribuna del Yaqui