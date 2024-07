"Ni lo conozco": Wendy Guevara hunde a exgalán de Televisa tras acusarla de abusar de menor

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida influencer de las redes sociales, Wendy Guevara, recientemente brindó una fugaz entrevista en la que dejó en claro que no le presta atención a sus haters, pues no tuvo reparo al momento de hundir con su contundente respuesta al exgalán de Televisa y modelo, José Luis Reséndez, señalando que no lo conoce ni a su carrera, después de que este la acusara de abusar de menor.

El nombre del actor de novelas como La Madrastra, en las últimas semanas ha dado mucho de que hablar al usar sus redes sociales para vincular a Paola Suárez con una serie de terribles delitos de índole sexual, afirmando que fue acusada por acosar y abusar de jóvenes que son menores de 18 años de edad. Dichos señalamientos fueron reforzados por el periodista Jorge Carbajal que declaró que existió una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.

Pero no conforme con esto, José Luis compartió un video en su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, en el que se puede ver a Guevara coqueteando con un hombre en una tienda, a lo que este señaló que era prueba de un delito, asegurando que lo que se veía era un supuesto claro acoso en contra de un menor, asegurando que el simple hecho de que se fijen en hombres que no cumplen la mayoría de edad ya es por sí solo un delito.

Ante toda esta serie de dimes y diretes por parte del actor de Destilando Amor, Guevara finalmente decidió romper el silencio cuando varios medios de comunicación la abordaron en su llegada a Aventurera, declarando ante estos que la tenía muy sin cuidado lo que "esa señora, o señor, sí es señor", pueda decir de ella pues cuando una persona tiene éxito y está ocupado en verdaderos proyectos no tiene tiempo de pensar en los demás.

Finalmente, declaró que ella no conoce absolutamente nada de la trayectoria del actor de El Señor de los Cielos, destacando que por ese motivo solo le puede desear que Dios lo bendiga y le vaya bien en lo que sea que haga, despidiéndose amablemente al recalcar que por su parte está muy ocupada con sus proyectos y sabe perfectamente que está triunfando al ver todos los comentarios en su contra por envidiosos.

Fuente: Tribuna del Yaqui