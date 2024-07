Querida actriz muere tras sufrir una rara enfermedad contra la que luchó en secreto

Comparta este artículo

Hong Kong, China.- De nueva cuenta, el medio de la farándula se ve obligada a vestirse de luto, esta vez por el fallecimiento de una querida actriz, quien llegó a hacer historia por ser una de las primeras histrionistas que se involucró en el cine de acción, al grado en el que llegó a ser conocida como ‘La Reina de Espadas’ y si bien, llegó a enfrentar grandes batallas y epopeyas a lo largo de su vida, la famosa perdió la lucha más importante de su vida.

Se trata de Cheng Pei-pei, una actriz de origen chino, quien como se mencionó anteriormente, se trata de una de las primeras estrellas femeninas que incursionó en el cine de acción del gigante dormido. Entre las cintas en las que apareció, se puede mencionar Ang, El tigre agazapado, El dragón oculto, Come Drink With Me, Princess Iron Fan y Golden Swallow, solo por mencionar algunas de las producciones de renombre en las que estuvo.

Fallece la querida actriz Cheng Pei-pei

De acuerdo con información del medio Hollywood Reporter, la noticia sobre la muerte de Pei-pei trascendió a través de una publicación realizada por su familia, a través de la red social, Facebook, donde se hace mención de que la famosa falleció durante la jornada del pasado miércoles, 17 de julio. Asimismo, se informó que la actriz estuvo luchando en secreto contra una dura y extraña enfermedad que tiene similitudes con el mal de Parkinson.

Según lo dicho por la familia, durante el pasado jueves se estuvo rumorando información sobre la muerte de Cheng, sin embargo, ellos habían decidido no confirmar ni negar nada al respecto, por otro lado, se detalló que la famosa sufría de un síndrome de parkinsonismo atípico neurodegenerativo, el cual es similar a la enfermedad anteriormente mencionada, aunque no cuenta con un tratamiento, por lo que su progresión no se puede frenar como tal.

La familia de la famosa expresó que ella prefirió llevar su padecimiento de manera privada, para así poder disfrutar de sus hijos y nietos al máximo, el otro motivo por el que Cheng no quiso informar sobre lo que le estaba ocurriendo era porque quería que la gente continuara recordándola como la ‘Legendaria Reina de las Artes Marciales y de las Espadas”, por lo que prefirió apartar el tema de su salud del ojo público.

“Con gran pesar anunciamos que los rumores son ciertos. Nuestra madre, Cheng Pei-pei, falleció pacíficamente en su casa rodeada de sus seres queridos el 17 de julio (…) uestra mamá quería ser recordada por cómo era: la legendaria Reina de las Artes Marciales.”

