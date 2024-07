Se desfiguró: Tras dejar TV Azteca, conductora se une a 'La Casa de los Famosos México'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber decidido dejar TV Azteca y sus polémicas, la reconocida actriz y presentadora, Gomita, hace poco ha dado de que hablar, debido a que oficialmente declaró que regresará a los foros de Televisa, pues se ha confirmado que se une a La Casa de los Famosos México como habitante en esta segunda temporada. A la joven se le ha criticado constantemente por desfigurarse el rostro y ser "adicta" a las cirugías estéticas.

Aracely Ordaz debutó siendo apenas una adolescente en Televisa como la simpática payasita de Sábadazo, donde poco a poco se fue haciendo de un nombre y fama propia. Una vez que consiguió dejar atrás su época de dicho programa, su imagen ha sobresalido por sus innumerables polémicas entre peleas con colegas del medio artístico y sus cirugías estéticas que para muchos más que ayudarla la han "desfigurado".

Pero, después de verse envuelta en una polémica con el programa, al haber decidido abandonar Las Estrellas Bailan en Hoy, porque supuestamente querían explotar su salud mental y no veían por su bienestar, se unió a las filas de la empresa del Ajusco, formando parte de sus más exitosos programas, como Venga la Alegría y La Resolana, en los cuales mostró su talento para el baile e hizo muchas confesiones de su vida que conmocionó a millones.

Y ahora, tras tantos dimes y diretes en las que aseguraban que dejaría TV Azteca para regresar a Televisa, este viernes 19 de julio a través de la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, del famoso reality show, se ha confirmado que en efecto, 'Gomita' será una de sus participantes y dejaron muy en alto las expectativas de lo que se puede esperar de la actriz y presentadora: "Irreverente, polémica y siempre con la fiesta en la sangre, así es mi treceava habitante revelada de #LaCasaDeLosFamososMx, ¡Bienvenida, @GOMITA_OFICIAL!".

Pero, aunque para Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, el que Gomita se encuentre en dicho programa lo hará un éxito, a través de las redes sociales un par de internautas lanzaron unas fuertes criticas señalando que no hay nada que esperar de ella: "Si es de las primeras en irse no se pierde nada", "Déjame adivinar va hablar de como la industria la maltrataba, cómo se operaba cada semana, de Cecilia, de Sábadazo o de su circo con lapiztonto, innecesaria como Shanik" y "Como en Las Estrellas Bailan (En Hoy) se va as salir antes por su salud mental"

Fuente: Tribuna del Yaqui