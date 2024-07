¡Tenía amante! Gabriel Soto engañó a Irina Baeva con actriz de Televisa y no es Cecilia Galliano

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un tema que continuará dando de qué hablar durante las próximas semanas sin duda alguna será la separación de Irina Baeva y Gabriel Soto, pues si bien, muchos no le miraban futuro a esta pareja, algo que causa mucha intriga es el porqué pusieron fin a su compromiso. Como se sabe, ha existido la versión de que alguno pudo haber sido infiel pero quien tiene más 'pruebas' en contra es el galán de Televisa.

Basta recordar que cuando Gabriel inició su romance con la originaria de Moscú, Rusia, se le señaló de haberle sido infiel a su entonces esposa Geraldine Bazán. Y aunque recientemente el protagonista de Amor Dividido fue relacionado con la argentina Cecilia Galliano, quien asegura que solo son amigos, ahora ha resurgido el nombre de otra actriz que sí había sido su amante años atrás. Se trata de Sara Corrales.

Debido a la controversia que causó el rompimiento entre el galán mexicano y Baeva, Álex Kaffie recordó que en 2022 la actriz colombiana fue relacionada a Soto. Hay que recordar que la nacida en Medellín y el actor se conocieron grabando el melodrama Mi Camino es Amarte, donde sus personajes eran pareja y la química era evidente en cada escena de cama que grabaron.

En una reciente transmisión de su programa de Sin Lisonja, el periodista conocido como el 'Villano de los espectáculos' compartió que la misma Sara le confirmó que sí estaba saliendo con el actor e incluso este tenía intenciones de terminar con su prometida, pero se arrepintió antes de lanzar el comunicado. "Irina en el pasado convenció a Gabriel Soto de continuar la relación, cuando ya se había terminado el amor de él hacia ella".

El periodista puntualizó que Baeva en aquel entonces perdonó la infidelidad a su ex: "Luchó mucho porque Gabriel ya había redactado, lo tengo que contar, a mí Sara me hizo llegar un duplicado del comunicado que Gabriel le había prometido hacer, con el que daría por conocido que terminaba su relación con Irina, Sara me dijo 'Gabriel va subir este comunicado porque yo se lo exigí, porque no quiero ser crucificada (como la amante)'", recordó Álex citando a Corrales.

Kaffie mencionó que en aquel entonces Irina hizo de todo para salvar su relación, comparándolo con la situación actual, ya que se dice que el actor la dejó porque tiene algo con Cecilia Galliano: "Pienso yo que ella fue a verlo a la obra a convencerlo de no mandar el comunicado, que intentaran salvar su relación... pero no le resultó y debió de ser muy duro".

Mira a partir del minuto 8:

Fuente: Tribuna