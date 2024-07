Tras 40 años en Televisa, actor de novelas hace fuerte súplica y filtra terrible noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber estado 40 años formando parte de los éxitos más grandes de Televisa, el reconocido y querido actor de novelas, Carlos Bonavides, recientemente ha brindado una entrevista para TV Notas, en las que no tuvo pelos en la lengua al momento de lanzar una fuerte súplica a los productores de la empresa San Ángel, a lo que rompió el silencio de su situación económica y filtró una terrible noticia.

Siendo un hombre joven y lleno de esperanzas para triunfar, Bonavides obtuvo su primera oportunidad en la televisión de la mano de la empresa San Ángel en el año de 1982 en el melodrama Gabriel y Gabriela, marcando un antes y después de su carrera, pues lo catapultó a la fama que lo hizo formar parte de producciones como La Madrastra, Cuna de Lobos, El Premio Mayor, la cual le dio una mayor notoriedad como artista gracias a su personaje de 'Huicho Domínguez'.

Desgraciadamente, para el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, la vida no está siendo nada fácil, ya que a causa de su crisis de salud quedó en la ruina, acaba de divorciarse de su esposa por una infidelidad, que solo el perdonó por sus enfermedades, y no logra encontrar un trabajo en la televisora. Ahora, el actor se aferra a todas sus fuerzas para salir adelante y sale a las calles a pedir empleó para no morir de hambre.

Bonavides súplica por trabajo. Internet

Es por ello que en un reciente encuentro con la prensa, declaró que era un hombre que siempre va a luchar y no está dispuesto a rendirse, que no quiere que el público o productores lo olviden, por lo que toca a sus puertas pidiendo un personaje, uno en el que no importa si es solo como extra, él quiere retomar su carrera para sobrevivir: "Vengo a ver a los productores y les pido trabajo. A veces me dan y a veces no me dan, pero no me venzo. Yo lucho. Soy un hombre de lucha. Es el problema de muchos actores muy viejos como yo. Ya no vienen. Ya no tocan".

Pero eso no es todo, el actor de melodramas como Hasta Que El Dinero Nos Separe, confesó que también se va a la calle de Madero y con un letrero ofrece que paguen para que se hagan un video con él para saludar a quién quieran y hasta "mentarle la mad..." a quién sea: "Aprovecho para decir que necesito trabajo. Claro que sí, pero honradamente y lícitamente como cualquier actor. A pesar de que me divorcié, yo sigo manteniendo la casa donde todavía vive mi hijo… Yo no le saco, y si hay que barrer, barro".

Finalmente, Carlos le envió un contundente mensaje a los productores de la empresa San Ángel, en la que pide que no lo hagan a un lado por su edad, puesto a que es un hombre con mucha energía y desea trabajar: "Al mejor de los productores le digo que se acuerden de mí, que todavía estoy muy fuerte, que tengo mucha energía y que puedo hacer papeles de todos los géneros. No nada más soy cómico. Manejo perfectamente el drama y el melodrama".

Carlos Bonavides. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui