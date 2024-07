Tras ola de odio, Irina Baeva es ovacionada en 'Aventurera'; dicen que es "puro acarreado"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A lo largo de este mes de julio, Irina Baeva ha estado protagonizando los titulares de la prensa especializada en el espectáculo; sin embargo, no lo ha hecho por las razones correctas. Como todos recordarán, la actriz rusa ha sido destrozada constantemente por el público debido a su desempeño como protagonista de Aventurera, ¿la razón? Quienes han visto la obra y videos filtrados aseguran que la famosa no canta, baila o actúa, requisitos importantes para dar vida a ‘Elena Terejo’.

Por otro lado, el pasado miércoles, 17 de julio, se confirmó que Baeva y Gabriel Soto habían puesto fin a su relación, algo que sin duda paralizó a propios y ajenos debido al controversial inicio que tuvo su romance, así como el compromiso que ambos tenían de casarse, el cual no terminó por concretarse jamás. Es bajo este contexto que Irina vuelve a ser la protagonista de lo titulares de la prensa, aunque esta vez por noticias más gratas o... ¿no?.

Irina Beava fue destrozada durante el estreno de Aventurera por no saber bailar

Resulta ser que, durante la noche del pasado jueves, 18 de julio, la cuenta de X (red social antes conocida como Twitter) de Divas y Estrellas FB filtró un video en el que se aprecia a la actriz rusa bailando en Aventurera: El Musical en el que se puede ver a Baeva bailando y dando lo mejor, mientras que el público parece ovacionarla por su actuación, incluso el administrador de la cuenta declara un: “¡No que no!, ¡zaz! Ovacionan a Irina Baeva en ‘Aventurera’”

Si bien, esto debería ser suficiente para que la actriz de melodramas como 40 y 20, Me declaro culpable, El Dragon: Return of Warrior; y Soltero con Hijas se regodee en su nuevo triunfo, la realidad es que la gente de Internet no es tan fácil de convencer y dicha publicación se llenó de mensajes de desaprobación en contra de la rusa, en los que resaltaron que, aunque si es una mujer hermosa, carece de talento para bailar, incluso hubo quienes la acusaron de usar playback.

Por otro lado, algunos aseguraron que el ballet que acompaña a Irina tuvo que bajar su nivel para que la rubia pudiese resaltar aún más, otros acusaron a los bailarines de no estar coordinados con la música y por último, ciertos usuarios aseguraron que Juan Osorio habría llevado a gente acarreada para ovacionar a la actriz y que, de esta manera, se pudiese limpiar un poco la imagen de Baeva y del propio musical: “Esta mujer no baila ni los ojos, ¿qué no lo entienden?”, declaró uno de tantos usuarios de X.

