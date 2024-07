¿Aprovechado? Niurka Marcos revela que Juan Osorio le pide dinero a su hijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La polémica actriz y vedette cubana, Niurka Marcos, volvió a explotar en contra de su expareja y quien es padre de su hijo menor, Emilio Osorio. Resulta que durante una reciente entrevista con Pati Chapoy para el programa Ventaneando de TV Azteca, Niurka explotó contra el productor de Televisa, Juan Osorio, quien afirmó que "gracias a él ella es famosa". Marcos también acusó a la actual pareja de Osorio, Eva Daniela, de ser la causante de las disputas entre ellos y, a nivel familiar.

En sus declaraciones, Niurka dejó claro su descontento y expuso diversas situaciones que, según ella, demuestran cómo Osorio se ha beneficiado económicamente de su carrera y la de su hijo Emilio.

Niurka le responde a Juan Osorio. Foto: Internet

Las personas que te rodean últimamente solo causan problemas y te llevan a discutir con tus hijos por culpa de esa relación tóxica. Se tenía que decir y se dijo: tú me buscaste, tú me encontraste. Me sacaste de hacer televisión en Yucatán para llevarme a tus telenovelas", inició Niurka sus reclamos.

Pero la vedette cubana no dijo solo eso, pues también pidió reconocimiento por lo que ella habría hecho por Osorio: "¿Crees que no se benefició de esto? Claro que cobró su 20%. Me firmaste como tu representada, ganaste mucho más dinero conmigo del que te pagaba Televisa como productor. ¿O no, Juan?".

Niurka habla de su hijo y Juan Osorio. Foto: Internet

Asimismo, Niurka expresó su molestia por la relación profesional que Juan sostiene con su hijo Emilio. "Otro pequeño detalle: te di un hijo, un bello y talentoso hijo. Le firmaste como su manager y también le cobras un porcentaje de lo que gana, como debe ser. Imagínate todo lo que me tienes que agradecer", comentó.

Además, en la emisión de este martes del programa ya mencionado, Niurka respondió a los señalamientos de su expareja, a quien acusó de ser malagradecido y explotador. "Durante todos estos años, se ha encargado de hacerle creer a la gente que yo existo artísticamente gracias a él. Pero no es así. Yo vengo de la Escuela Nacional de Arte, de viajar por toda Europa con los espectáculos del Tropicana. Tú has tenido el privilegio de que yo le pueda contar a la gente las mentiras que has venido diciéndole al mundo. Tú no haces a nadie", afirmó la cubana.

Las declaraciones de Niurka Marcos han generado una gran controversia y han encendido nuevamente la disputa pública entre ambos, dejando a los seguidores atentos a cualquier nueva revelación en esta historia de conflictos y acusaciones.

