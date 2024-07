"Es injusto": Kunno arremete en contra de Alfredo Adame por marchar en el Pride de México

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y reconocido influencer de las redes sociales, Kunno, se mostró 100 por ciento seguro en hacerle frente a una de las celebridades de Televisa más polémicas, el actor y presentador, Alfredo Adame, pues en una entrevista no dudó en arremeter en su contra por haberse presentado para marchar en el Pride de México, destacando que en su opinión era algo muy "injusto" pues es homofóbico y no los apoya.

El pasado viernes 28 de junio fue la marcha para conmemorar el mes del Orgullo LGBTQ+, en el que se pudo ver a grandes celebridades apoyando a toda la comunidad, tal como Romina Marcos, Kunno y una vez más Adame como uno de los principales representantes de esta marcha. Ahora, a través del canal de YouTube de Alan Saldaña, han compartido una de las entrevistas que realizó a Kunno, quien expresó que se siente feliz de poder luchar para que se sea libre de amar y de ser quién se desee.

Entre sus comentarios, el reconocido actor de la serie melodramática, La Rosa de Guadalupe e influencer, destacó que aunque se siente orgulloso de todos los avances que han habido, cree que aún hay muchos detalles que hacer al respecto sobre los derechos y el respeto: "Verdaderamente aun siento que falta mucho por trabajar, aun falta mucho que hacer, pero siento yo que gracias a Dios estamos bien, que estamos aquí en todos nuestros colores".

Ante este hecho, la estrella de TikTok afirmó que no le gusta juzgar a nadie y mucho menos meterse en las cuestiones ajenas, pero que en este caso no le ve lo justo a que Adame fuera seleccionado cuando siempre ha hecho comentarios en contra de la comunidad y en junio solo lucra: "Yo no me meto en temas, el sol sale para todos, pero me parece muy triste que hay mucha gente que realmente hace por la comunidad y hay gente que hace en contra, y que desafortunado que esas sean las premiadas y pagadas".

Finalmente, cuando se le cuestionó sobre si que le diría al expresentador del programa Hoy, aclaró que no solo a él, sino a todos los que no tienen coherencia en su actuar, pues solamente hablan y se muestran a favor de estos movimientos cuando hay dinero y después solo los insulta: "Para la gente que un día hablan mal de la comunidad y en el mes de junio sí lucran con ello, que tengan un poquito más de congruencia en sus pensamientos".

Fuente: Tribuna del Yaqui