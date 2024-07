Fans de Taylor Swift critican a Julia Roberts por "tocar indebidamente" a Travis Kelce

Comparta este artículo

Dublín, Irlanda.- Nadie más entregado que los fans de Taylor Swift, quienes no dudan en cuidarle las espaldas y lo demostraron durante un concierto en el notaron una actitud extraña en Julia Roberts hacia Travis Kelce, novio de la cantante. De inmediato filmaron la inusual escena para exponerla en redes sociales y luego criticar.

De acuerdo con las swifties, la actriz de Hollywood se habría pasado de cariñosa con el jugador de fútbol americano estadounidense, a quien no paraba de acariciarle los hombros y los brazos. Llamó la atención que la mujer le hablaba y buscaba acercarlo más a ella. Los gestos fueron más allá y la protagonista de Mujer Bonita también se tomó la libertad de hacerle cosquillas.

Los comentarios no se hicieron esperar y desde luego que varios fueron en contra de la famosa de 56 años, de quien opinaron que tenía que ser más respetuosa hacia el espacio personal de otros. Considerar que tomarse ese tipo de licencias, sobre todo si la otra persona no es tan cercana, es inapropiado. Pensaron que si alguien invadiera de ese modo la privacidad de Roberts, tal vez ella no estaría tan feliz.

No es lindo. Si ella estuviera en el lado receptor de alguien que la manoseara así, dudo que reaccionara con la gracia. Hay límites".

Asimismo, el fandom se colgó la medalla de expertas en el lenguaje corporal y alegaron que durante la interacción con Roberts, el integrante de Chiefs de Kansas City se notaba incómodo. Algunos mensajes más relajados apuntaron a que no había de nada de qué preocuparse, ya que el comportamiento de la ganadora de tres Globos de Oro en las categorías de mejor actriz en drama podía responder más bien a un instinto maternal.

Vaya, Julia…. Ella necesita calmarse jajaja, él está incómodo" ¿Qué está haciendo? Ella hace que Travis se sienta incómodo" Creo que esto es súper inapropiado, parece incómodo"

La actriz se mostró muy cariñosa en todo momento

Ambos se encontraban en la carpa VIP, en espera de que Swift saliera al escenario como parte de The Eras Tour en Dublín. Un fanático afirmó haber leído los labios de la actriz, por lo que logró descifrar el rumbo de la conversación que tuvieron: "Estoy tan feliz por ustedes". Sea cual sea el trasfondo real de la interacción, el video ya recolectó millones de reproducciones y miles de comentarios en TikTok.

Pese a la polémica, los admiradores también se fijaron en el lindo detalle que tuvo Travis al hacerse presente para acompañar a su novia en su presentación en vivo. Se dice que el deportista habría salido rápidamente de la boda de un compañero de equipo en California para asegurarse de llegar con tiempo al concierto.

Fuente: Tribuna Sonora