Jamie Foxx rompe el silencio sobre su misteriosa enfermedad; esto dijo

Los Ángeles, California. - Jamie Foxx, reconocido actor de 56 años, reveló recientemente detalles sobre su inesperada hospitalización que tuvo lugar hace más de un año. Para quien no lo sepa, la estrella de Django Unchained fue ingresado el 11 de abril de 2023, tras sufrir una "complicación médica" mientras filmaba la comedia de acción de Netflix, Back in Action, junto a Cameron Diaz en Atlanta.

El 12 de abril de 2023, un día después de la hospitalización, su hija Corinne Foxx, de 30 años, compartió una actualización en su Instagram, indicando que el actor había alcanzado una condición estable gracias a la rápida intervención médica. Aunque la publicación ha sido eliminada desde entonces, Corinne expresó:

La preocupación por la salud de Foxx fue tranquilizada cuando el actor hizo su primera aparición pública casi cuatro meses después del incidente. El 9 de julio de 2023, fue visto a bordo de un barco en el río Chicago, y ese mismo día publicó en X: "Boat life. Celebrando el verano con @brownsugarbbn. ¡Mantente bendecido!".

En diciembre de 2023, Foxx asistió a la Celebración del Cine y la Televisión de la Critics Choice Association, donde mencionó brevemente su situación de salud:

No podía hacer eso hace seis meses, en realidad no podía caminar hasta [el escenario]. Y no soy un clon, no soy un clon. Conozco a mucha gente que dice que fui clonado por ahí", bromeó en ese momento. "Se siente bien estar aquí. Ahora aprecio cada minuto, es diferente".