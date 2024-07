Le robaron todo: Integrante de Camila fue víctima de cristalazo en la Condesa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la delincuencia de la Ciudad de México vuelve a hacer de las suyas, esta vez la víctima fue uno de los integrantes de la banda Camila. Samo lamentó la frágil seguridad de la capital que en cualquier momento se resquebraja, como anoche, cuando lo asaltaron en la colonia Condesa.

A través de un video que publicó en su perfil en Instagram relató su experiencia. Según su testimonio, unas personas rompieron el cristal de su camioneta negra para tener acceso a las computadoras y otras herramientas que llevaba a bordo. Explicó que todos los materiales que le usurparon los utiliza para su trabajo, razón por la que los lleva a todos lados.

El mal trago lo dejó con un sentimiento de impotencia al no poder hacer nada contra los individuos que arrebatan las pertenencias que la gente consigue con mucho esfuerzo. Durante la grabación se limitó a contar qué le habían hurtado y cómo se sentía al respecto, más no aclaró si tiene en mente levantar una denuncia ante las autoridades.

La inseguridad en esta ciudad es una cosa con la que no se puede lidiar. Creo que en verdad es impresionante cómo la inseguridad en esta ciudad se necesita reforzar porque, pues nos acaban de asaltar en la Condesa".

Los ladrones le rompieron el cristal a su camioneta para extraer objetos de valor

El programa Despierta América le dio difusión al video y acumuló varias reacciones de los internautas, quienes expresaron empatía hacia el cantante, se dijeron felices porque el incidente se quedó en el nivel material y no trascendió a mayores, y otros más le reprocharon al artista por haber sido tan descuidado al olvidar sus objetos de valor dentro de la unidad a sabiendas de que el crimen en México es alto. Sobre esta línea, algunos reconocieron que la noticia no les asombra al ser una situación frecuente en la vida cotidiana.

"Mucho me alegra que estés bien”. “Que te puedes esperar de este gobierno”. “Eso ya no es noticia... es el día, día de nuestro México lindo”. “Si saben que hay inseguridad, por que dejan cosas dentro de los vehículos”, fueron algunas reacciones.

Samo no sería la primera estrella en denunciar en Internet el haber sido blanco de los ladrones. En un caso más reciente, Gala Montes declaró ante medios de comunicación que dejó su automóvil estacionado y cuando salió de terminar sus pendientes, se percató de que le habían arrancado la parrilla a plena luz del día. En su caso, tomó lo que sucedió con humor en lugar de enojarse, pues dijo que ya no podía hacer nada. O hace unos meses, el actor Miguel Martínez subió algunas historias a Instagram y advirtió en el valet parking de un lujoso restaurante en Polanco habían 'desaparecido' sus cosas. Pese a que exigió una explicación, el personal se deslindó de todo y aseguró no saber nada.

Fuente: Tribuna Sonora