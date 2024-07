Niurka da contundente respuesta a Irina Baeva tras defenderse y la reta al aire en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y reconocida vedette de origen cubano, Niurka Marcos, se encuentra dando mucho de que hablar, debido a que acaba de darle una contundente respuesta a la famosa y polémica actriz de origen ruso, Irina Baeva, después de que este se defendió de sus criticas, ante su desempeño en Aventurera, así que en una entrevista para Venga la Alegría no dudo en haberla retado al aire.

Desde hace un par de semanas que el nombre de la famosa actriz de Fuego en la Sangre está dando de que hablar, después de haber destrozado tanto a Juan Osorio, productor de la obra, como a Baeva, la protagonista, quien no dudo en defenderse de manera contundente, asegurando que no prestaba atención a esa clase de criticas: "Nunca opino, nunca voy a decir, nunca voy a estar a favor de los comentarios que simplemente alguien vio, o que simplemente no ha visto la obra y que es un comentario con insultos o humillaciones".

De la misma manera, la supuesta exprometida de Gabriel Soto invitó a Marcos ante las cámaras del matutino de TV Azteca a que se presente al teatro y veo toda la obra completa desde las primeras filas, asegurando que ella estaba abierta a las criticas que se constructivas y de alguien que vio toda la obra y no se deja llevar por lo que dicen: "Claro, yo invito a quién quiera venir, y la verdad dense la oportunidad de ver este proyecto con la mente abierta y no comparándola".

Ahora, la famosa actriz de La Fea Más Bella, acaba de darle una feroz respuesta a Baeva, debido a que señaló que si va corría el riesgo de que se fuera a medio de la función, reconociendo que anteriormente ya lo hizo cuando Susana González estuvo en el personaje de 'Elena Tejero': "Dile a Irina que ese ejercicio yo ya lo hice cuando estrenó la vez pasada Aventurera con Susana González, y dile a Irina que lo que hice en aquella época fue salirme a la mitad de la obra".

Finalmente, declaró que si la actriz de Vino El Amor estaba dispuesta a soportar eso iría, dado a que ella no iba a fingir que le gusta algo cuando no es así, y si ve que su desempeño no es bueno, se va a levantar a la mitad o antes, para irse y no ver nada más al respecto: "¿Qué si ella quiere que le haga eso? Si tu quieres yo lo hago, porque si yo veo que estás de la chin... me voy. Yo no puedo ser mustia, si tu puedes está bien".

