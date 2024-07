Niurka le dice 'sí' a la coca y pide que la vendan en farmacia: "No debería ser ilegal"

Ciudad de México.- Niurka se caracteriza por sus opiniones polémicas y en esta ocasión no se quedó atrás, pues recientemente dio su punto de vista en torno al tema de las drogas que por sí mismo es problemático. En una entrevista para El Minuto Que Cambió Mi Destino Sin Censura dijo que lo ideal sería que se legalizara la cocaína y que incluso la pusieran en venta en cualquier farmacia.

De acuerdo con la vedette cubana, la cocaína es útil para suprimir los efectos del alcohol, por lo que sería de gran ayuda para todo aquel que busque apaciguar el estado de ebriedad. Si bien circula de boca en boca el rumor de que la cocaína inhibe la 'borrachera', lo que lleva a muchos a mezclar ambos productos, lo cierto es que este cóctel sería letal al desencadenar una intoxicación mayor. A medio y largo plazo, combinar estas sustancias aumenta 25 veces las probabilidades de muerte repentina, a su vez, se abre la puerta a complicaciones inmunotoxológicas, accidentes cerebrovasculares y alteraciones funcionales neuropsicológicas.

Por su parte, la actriz se reconoció como consumidora, no sólo de 'perico', sino también de marihuana. Consideró que tiene control sobre la situación, lo que le ha permitido convivir con las drogas sin que hasta el momento haya representado algún problema. Desde su perspectiva, su experiencia con las sustancias le da licencia para hablar de ellas abiertamente, sin que sea tabú o le dé vergüenza. Incluso contó que ha tenido acercamientos a más drogas, pero aprendió a distinguir con cuáles congeniaba bien y cuáles otras eran necesario descartar debido a que le provocaban reacciones alérgicas.

Esa mierda no debería estar prohibida, esa mierda debería estar en la farmacia para cuando una se ponga peda, como una aspirina, te tomas una y te baja la ped* y así puedes seguir chupando, yo he vivido cosas así".

El periodista Gustavo Infante Adolfo retomó la dependencia a las drogas que hace unos años atravesó Juan Osorio, con quien tuvo una relación sentimental desde 1998 y hasta 2003. Sobre ello, la cantante aceptó que fue un periodo difícil de su vida al ser testigo de cómo la vida del padre de su hijo se degradaba. Cabe recordar que esto orilló a Osorio a internarse de forma voluntaria en una clínica especializada. Finalmente, descartó ser dependiente, pese a que muchas personas lo creen así y que sólo 'inhala' de forma ocasional.

Si yo hubiera sido dependiente de las drogas, que yo sé que hay gente que lo piensa por las mamd*s que digo, no, es adrenalina por lo loca que me pongo. Me he dado pases de perico, muy esporádicamente".